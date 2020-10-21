Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Черная комедия 2014 - 2022 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Черная комедия
Сезоны
Сезон 7
black-ish
18+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
21 октября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
19
Продолжительность сезона
8 часов 52 минуты
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
12
голосов
Список серий 7-го сезона сериала «Черная комедия»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Геройская пицца
Hero Pizza
Сезон 7
Серия 1
21 октября 2020
Dre at Home Заказать
Dre at Home Order
Сезон 7
Серия 2
28 октября 2020
Возраст против машины
Age Against the Machine
Сезон 7
Серия 3
4 ноября 2020
Наша свадьба Дре
Our Wedding Dre
Сезон 7
Серия 4
18 ноября 2020
Малышки в Бойленде
Babes in Boyland
Сезон 7
Серия 5
25 ноября 2020
Комптон вокруг рождественской елки
Compton Around the Christmas Tree
Сезон 7
Серия 6
2 декабря 2020
Отключение света
black-out
Сезон 7
Серия 7
26 января 2021
А как же Гэри?
What About Gary?
Сезон 7
Серия 8
2 февраля 2021
Первая ловушка
First Trap
Сезон 7
Серия 9
9 февраля 2021
Высокая отметка воды
High Water Mark
Сезон 7
Серия 10
16 февраля 2021
Разъединение матери и ребенка
The Mother And Child De-union
Сезон 7
Серия 11
23 февраля 2021
Вещи изменились
Things Done Changed
Сезон 7
Серия 12
2 марта 2021
Первое выступление Джека
Jack's First Stand
Сезон 7
Серия 13
23 марта 2021
100 ярдов и бег
100 Yards and Runnin'
Сезон 7
Серия 14
30 марта 2021
Готовность к въезду
Move-In Ready
Сезон 7
Серия 15
6 апреля 2021
Мой ужин с Андре Джуниором
My Dinner With Andre Junior
Сезон 7
Серия 16
20 апреля 2021
Миссии и амбиции
Missions & Ambitions
Сезон 7
Серия 17
27 апреля 2021
Стукачи получают границы
Snitches Get Boundaries
Сезон 7
Серия 18
11 мая 2021
Городская легенда
Urban Legend
Сезон 7
Серия 19
18 мая 2021
График выхода всех сериалов
Фокса можно было убрать за 1 минуту: роковая ошибка «Черной кошки» в финале «Места встречи изменить нельзя»
Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)
15-летняя жертва, кислота и мёртвый осуждённый: свежий французский детектив о реальном деле 2002 года затягивает так, что не оторваться
Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667