Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Черная комедия 2014 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черная комедия
Киноафиша Сериалы Черная комедия Сезоны Сезон 1

black-ish 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 24
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 12 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Черная комедия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2014
Разговор The Talk
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2014
Нод The Nod
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2014
Сумасшедшая мама Crazy Mom
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2014
Преступление и наказание Crime and Punishment
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2014
Король розыгрышей The Prank King
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2014
Дар голода The Gift of Hunger
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2014
Эдипальный треугольник Oedipal Triangle
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2014
Цветной комментарий Colored Commentary
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2014
Черный Санта/Белое Рождество Black Santa / White Christmas
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2014
Закон притяжения Law of Attraction
Сезон 1 Серия 11
7 января 2015
День катания на лыжах Мартина Лютера Martin Luther Skiing Day
Сезон 1 Серия 12
14 января 2015
Большая ночь, большая битва Big Night, Big Fight
Сезон 1 Серия 13
11 февраля 2015
Андре из Марселя Andre from Marseille
Сезон 1 Серия 14
18 февраля 2015
Десятки The Dozens
Сезон 1 Серия 15
25 февраля 2015
Родительское руководство Parental Guidance
Сезон 1 Серия 16
4 марта 2015
30 что-то 30 Something
Сезон 1 Серия 17
25 марта 2015
Секс, ложь и вазэктомия Sex, Lies and Vasectomies
Сезон 1 Серия 18
1 апреля 2015
Реальный мир The Real World
Сезон 1 Серия 19
8 апреля 2015
Переключить удар Switch Hitting
Сезон 1 Серия 20
22 апреля 2015
Ловушка сверстников The Peer-ent Trap
Сезон 1 Серия 21
29 апреля 2015
Пожалуйста, не спрашивайте, пожалуйста, не говорите Please Don't Ask, Please Don't Tell
Сезон 1 Серия 22
6 мая 2015
Слон в комнате Elephant in the Room
Сезон 1 Серия 23
13 мая 2015
Попс, Попс, Попс Pops, Pops, Pops
Сезон 1 Серия 24
20 мая 2015
График выхода всех сериалов
Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет
Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени»
«"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше