Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Черная комедия 2014 - 2022 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Черная комедия
Сезоны
Сезон 1
black-ish
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 сентября 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
24
Продолжительность сезона
11 часов 12 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
12
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Черная комедия»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
24 сентября 2014
Разговор
The Talk
Сезон 1
Серия 2
1 октября 2014
Нод
The Nod
Сезон 1
Серия 3
8 октября 2014
Сумасшедшая мама
Crazy Mom
Сезон 1
Серия 4
15 октября 2014
Преступление и наказание
Crime and Punishment
Сезон 1
Серия 5
22 октября 2014
Король розыгрышей
The Prank King
Сезон 1
Серия 6
29 октября 2014
Дар голода
The Gift of Hunger
Сезон 1
Серия 7
12 ноября 2014
Эдипальный треугольник
Oedipal Triangle
Сезон 1
Серия 8
19 ноября 2014
Цветной комментарий
Colored Commentary
Сезон 1
Серия 9
3 декабря 2014
Черный Санта/Белое Рождество
Black Santa / White Christmas
Сезон 1
Серия 10
10 декабря 2014
Закон притяжения
Law of Attraction
Сезон 1
Серия 11
7 января 2015
День катания на лыжах Мартина Лютера
Martin Luther Skiing Day
Сезон 1
Серия 12
14 января 2015
Большая ночь, большая битва
Big Night, Big Fight
Сезон 1
Серия 13
11 февраля 2015
Андре из Марселя
Andre from Marseille
Сезон 1
Серия 14
18 февраля 2015
Десятки
The Dozens
Сезон 1
Серия 15
25 февраля 2015
Родительское руководство
Parental Guidance
Сезон 1
Серия 16
4 марта 2015
30 что-то
30 Something
Сезон 1
Серия 17
25 марта 2015
Секс, ложь и вазэктомия
Sex, Lies and Vasectomies
Сезон 1
Серия 18
1 апреля 2015
Реальный мир
The Real World
Сезон 1
Серия 19
8 апреля 2015
Переключить удар
Switch Hitting
Сезон 1
Серия 20
22 апреля 2015
Ловушка сверстников
The Peer-ent Trap
Сезон 1
Серия 21
29 апреля 2015
Пожалуйста, не спрашивайте, пожалуйста, не говорите
Please Don't Ask, Please Don't Tell
Сезон 1
Серия 22
6 мая 2015
Слон в комнате
Elephant in the Room
Сезон 1
Серия 23
13 мая 2015
Попс, Попс, Попс
Pops, Pops, Pops
Сезон 1
Серия 24
20 мая 2015
График выхода всех сериалов
Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет
Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени»
«"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667