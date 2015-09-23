Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Черная комедия 2014 - 2022 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Черная комедия
Сезоны
Сезон 2
black-ish
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
23 сентября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
24
Продолжительность сезона
11 часов 12 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
12
голосов
Список серий 2-го сезона сериала «Черная комедия»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Слово
The Word
Сезон 2
Серия 1
23 сентября 2015
Камень, ножницы, бумага, пистолет
Rock, Paper, Scissors, Gun
Сезон 2
Серия 2
30 сентября 2015
Доктор О нет!
Dr. Hell No
Сезон 2
Серия 3
7 октября 2015
День папы
Daddy's Day
Сезон 2
Серия 4
14 октября 2015
Воцерковленный
Churched
Сезон 2
Серия 5
21 октября 2015
Джек О'Лантерн
Jacked O' Lantern
Сезон 2
Серия 6
28 октября 2015
Чарли в ответе
Charlie in Charge
Сезон 2
Серия 7
11 ноября 2015
Chop Shop
Сезон 2
Серия 8
18 ноября 2015
Мужчина за работой
Man at Work
Сезон 2
Серия 9
2 декабря 2015
Вещи
Stuff
Сезон 2
Серия 10
9 декабря 2015
Плюс два — это не дело
Plus Two Isn't a Thing
Сезон 2
Серия 11
6 января 2016
Старый Диггер
Old Digger
Сезон 2
Серия 12
13 января 2016
Идти в ногу с Джонсонами
Keeping Up with the Johnsons
Сезон 2
Серия 13
20 января 2016
Потони или плыви
Sink or Swim
Сезон 2
Серия 14
10 февраля 2016
Твинзависимость
Twindependence
Сезон 2
Серия 15
17 февраля 2016
Hope
Сезон 2
Серия 16
24 февраля 2016
Any Given Saturday
Сезон 2
Серия 17
16 марта 2016
Black Nanny
Сезон 2
Серия 18
23 марта 2016
The Leftovers
Сезон 2
Серия 19
6 апреля 2016
Johnson & Johnson
Сезон 2
Серия 20
13 апреля 2016
The Johnson Show
Сезон 2
Серия 21
27 апреля 2016
Super Rich Kids
Сезон 2
Серия 22
4 мая 2016
Daddy Dre-Care
Сезон 2
Серия 23
11 мая 2016
Good-ish Times
Сезон 2
Серия 24
18 мая 2016
График выхода всех сериалов
Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени»
Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3
«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667