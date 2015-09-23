Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Черная комедия 2014 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Черная комедия
Киноафиша Сериалы Черная комедия Сезоны Сезон 2

black-ish 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 24
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 12 голосов
Список серий 2-го сезона сериала «Черная комедия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Слово The Word
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2015
Камень, ножницы, бумага, пистолет Rock, Paper, Scissors, Gun
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2015
Доктор О нет! Dr. Hell No
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2015
День папы Daddy's Day
Сезон 2 Серия 4
14 октября 2015
Воцерковленный Churched
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2015
Джек О'Лантерн Jacked O' Lantern
Сезон 2 Серия 6
28 октября 2015
Чарли в ответе Charlie in Charge
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 2015
Chop Shop
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 2015
Мужчина за работой Man at Work
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2015
Вещи Stuff
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2015
Плюс два — это не дело Plus Two Isn't a Thing
Сезон 2 Серия 11
6 января 2016
Старый Диггер Old Digger
Сезон 2 Серия 12
13 января 2016
Идти в ногу с Джонсонами Keeping Up with the Johnsons
Сезон 2 Серия 13
20 января 2016
Потони или плыви Sink or Swim
Сезон 2 Серия 14
10 февраля 2016
Твинзависимость Twindependence
Сезон 2 Серия 15
17 февраля 2016
Hope
Сезон 2 Серия 16
24 февраля 2016
Any Given Saturday
Сезон 2 Серия 17
16 марта 2016
Black Nanny
Сезон 2 Серия 18
23 марта 2016
The Leftovers
Сезон 2 Серия 19
6 апреля 2016
Johnson & Johnson
Сезон 2 Серия 20
13 апреля 2016
The Johnson Show
Сезон 2 Серия 21
27 апреля 2016
Super Rich Kids
Сезон 2 Серия 22
4 мая 2016
Daddy Dre-Care
Сезон 2 Серия 23
11 мая 2016
Good-ish Times
Сезон 2 Серия 24
18 мая 2016
График выхода всех сериалов
Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени»
Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3
«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше