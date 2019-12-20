Медвежонок Паддингтон приехал в Лондон из Перу, чтобы обрести близких людей и стать настоящим джентльменом. На вокзале с медвежонком случайно знакомится семья Браун, члены которой решают помочь ему обосноваться в большом незнакомом городе. Паддингтон — очень добрый и воспитанный медвежонок. Он пытается всегда поступать правильно и помогать всем, кто нуждается в помощи, даже если не всегда выходит так, как планировалось. А еще Паддингтон очень заботливый и любопытный, и где бы он ни появлялся, любое место становится лучше. Он делает все, чтобы стать полноценной частью семьи Браун и быть полезным в домашних делах. А обо всех своих успехах или неудачах он рассказывает тетушке Люси, посылая ей открытки и письма. Своим примером медвежонок показывает юным зрителям, что такое настоящая дружба, взаимовыручка, забота и любовь.