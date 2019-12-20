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Постер сериала Приключения Паддингтона
Постер сериала Приключения Паддингтона
Постер сериала Приключения Паддингтона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Приключения Паддингтона

Приключения Паддингтона (2019 - …)

The Adventures of Paddington 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания/Франция
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 38 часов 15 минут

О чем сериал

Медвежонок Паддингтон приехал в Лондон из Перу, чтобы обрести близких людей и стать настоящим джентльменом. На вокзале с медвежонком случайно знакомится семья Браун, члены которой решают помочь ему обосноваться в большом незнакомом городе. Паддингтон — очень добрый и воспитанный медвежонок. Он пытается всегда поступать правильно и помогать всем, кто нуждается в помощи, даже если не всегда выходит так, как планировалось. А еще Паддингтон очень заботливый и любопытный, и где бы он ни появлялся, любое место становится лучше. Он делает все, чтобы стать полноценной частью семьи Браун и быть полезным в домашних делах. А обо всех своих успехах или неудачах он рассказывает тетушке Люси, посылая ей открытки и письма. Своим примером медвежонок показывает юным зрителям, что такое настоящая дружба, взаимовыручка, забота и любовь.

В ролях
В ролях
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Филлис Логан
Филлис Логан
Даррен Бойд
Даррен Бойд
Морвенна Бэнкс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.2 IMDb
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Сезоны
Приключения Паддингтона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 52 эпизода
 
Приключения Паддингтона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 53 эпизода
 
Приключения Паддингтона - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 28 эпизодов
 
Приключения Паддингтона - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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