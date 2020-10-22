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Постер сериала Бездушные
Постер сериала Бездушные
Постер сериала Бездушные
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Бездушные

Бездушные (2020 - 2022)

Desalma 18+
Год выпуска 2020
Страна Бразилия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Globoplay
Продолжительность сериала 14 часов 20 минут

О чем сериал

Городок Бригида, расположенный на самом юге Бразилии, был основан выходцами из Восточной Европы, и тут до сих пор сильны славянские традиции. Жоване и её дочкам, привыкшим к жизни в шумном Сан-Паулу, непросто даётся адаптация в провинции. Однако скоро они столкнутся с поистине пугающими событиями и секретами, не поддающимися рациональному объяснению. Жована узнаёт, что 30 лет назад во время языческого праздника Ивана Купалы была найдена мёртвой девушка, дочь загадочной отшельницы Хайи. Преступника так и не нашли, а традиционное торжество было запрещено. Теперь, когда Бригида готовится возобновить празднование, городок охватывает череда жутких событий, связанных с тайнами его жителей.

Бездушные - трейлер первого сезона
Бездушные  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мария Рибейро
Кассиа Кисс Магро
Клаудия Абреу
Isabel Teixeira
Sabrina Greve
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Бездушные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Бездушные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
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