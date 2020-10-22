Городок Бригида, расположенный на самом юге Бразилии, был основан выходцами из Восточной Европы, и тут до сих пор сильны славянские традиции. Жоване и её дочкам, привыкшим к жизни в шумном Сан-Паулу, непросто даётся адаптация в провинции. Однако скоро они столкнутся с поистине пугающими событиями и секретами, не поддающимися рациональному объяснению. Жована узнаёт, что 30 лет назад во время языческого праздника Ивана Купалы была найдена мёртвой девушка, дочь загадочной отшельницы Хайи. Преступника так и не нашли, а традиционное торжество было запрещено. Теперь, когда Бригида готовится возобновить празднование, городок охватывает череда жутких событий, связанных с тайнами его жителей.