744 г. н.э., Чанъань, сердце империи Тан. Воину Сяо Цзиню удалось достичь больших успехов. Этот человек добился признания и популярности, о которых только могут мечтать многие другие люди. Но однажды он совершает жестокую расправу по личным мотивам и попадает за решетку, готовясь к смертной казни. А тем временем в империи назревает катастрофа со свержением власти. У начальника разведки Ли Би, молодого даосского священника и союзника наследного принца, есть всего 24 часа, чтобы предотвратить переворот. Он решает обратиться за помощью к Сяо Цзиню, взамен пообещав ему помилование.