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Постер сериала Самый длинный день в Чанъане
Постер сериала Самый длинный день в Чанъане
Постер сериала Самый длинный день в Чанъане
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Самый длинный день в Чанъане

Самый длинный день в Чанъане (2019 - 2019)

Changan shi er shi chen 18+
Год выпуска 2019
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 36 часов 0 минут

О чем сериал

744 г. н.э., Чанъань, сердце империи Тан. Воину Сяо Цзиню удалось достичь больших успехов. Этот человек добился признания и популярности, о которых только могут мечтать многие другие люди. Но однажды он совершает жестокую расправу по личным мотивам и попадает за решетку, готовясь к смертной казни. А тем временем в империи назревает катастрофа со свержением власти. У начальника разведки Ли Би, молодого даосского священника и союзника наследного принца, есть всего 24 часа, чтобы предотвратить переворот. Он решает обратиться за помощью к Сяо Цзиню, взамен пообещав ему помилование.

В ролях
В ролях
Лэй Цзяинь
Лэй Цзяинь
Джексон И
Чжао Вэй
Рэйза
Фэн Цзяи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Самый длинный день в Чанъане - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 48 эпизодов
 
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