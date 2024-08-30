Мексиканка Карен живёт в США и воспитывает приёмного сынишку. Но привычную жизнь переворачивает новость, ставящая героиню перед сложной моральной дилеммой. Женщина узнаёт, что усыновлённый мальчик стал жертвой торговли людьми и незаконно был увезён из родной семьи. Подчиняясь благородному порыву совести, Карен думает отыскать биологическую маму ребёнка. С другой стороны, её пронзает боль от перспективы разлуки с сыном, к которому она успела прикипеть всей душой. Однако раскрытая правда рискует не только разрушить семейное счастье Карен, но и стать угрозой для жизни вовлечённых в историю людей.