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Киноафиша Сериалы Прерванные игры

Прерванные игры (2024 - …)

Juegos Interrumpidos 18+
Год выпуска 2024
Страна Мексика
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис ViX+
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Мексиканка Карен живёт в США и воспитывает приёмного сынишку. Но привычную жизнь переворачивает новость, ставящая героиню перед сложной моральной дилеммой. Женщина узнаёт, что усыновлённый мальчик стал жертвой торговли людьми и незаконно был увезён из родной семьи. Подчиняясь благородному порыву совести, Карен думает отыскать биологическую маму ребёнка. С другой стороны, её пронзает боль от перспективы разлуки с сыном, к которому она успела прикипеть всей душой. Однако раскрытая правда рискует не только разрушить семейное счастье Карен, но и стать угрозой для жизни вовлечённых в историю людей.

Прерванные игры - трейлер первого сезона
Прерванные игры  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ванесса Боче
Луис Фелипе Товар
Иран Кастильо
Иран Кастильо
Луис Гатика
Давид Чокарро
Сильвия Наварро
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Прерванные игры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Сезон 2
2025, 10 эпизодов
 
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