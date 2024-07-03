Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Мадам
Постер сериала Мадам
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Мадам

Мадам (2024 - …)

Madam 18+
Год выпуска 2024
Страна Новая Зеландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV3
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Управляющая небольшого мотеля Маккензи Ли узнает, что муж ей изменяет. Для женщины этот факт не становится большой неожиданностью, ведь за долгие годы совместной жизни они с мужем стали подобны ледяным глыбам в океане: супруги холодны и уходят всё дальше друг от друга. Изживший себя брак распадается, оставляя за собой груду неоплаченных долгов. Задумавшись о будущем, Мак Ли решает встряхнуть свою жизнь и открыть свой публичный дом. Однако новое заведение получает пометку — «этичный». По задумке Мак Ли, это место, где женщины сами устанавливают собственные правила. Благо, в Новой Зеландии подобный бизнес вполне легален, однако предпринимательнице предстоит не раз наступить на самые разные грабли.

Мадам - трейлер первого сезона
Мадам  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
Даниэль Кормак
Даниэль Кормак
Рима Те Вьята
Флоренс Хэртиган
Ариана Осборн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Мадам - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше