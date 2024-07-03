Управляющая небольшого мотеля Маккензи Ли узнает, что муж ей изменяет. Для женщины этот факт не становится большой неожиданностью, ведь за долгие годы совместной жизни они с мужем стали подобны ледяным глыбам в океане: супруги холодны и уходят всё дальше друг от друга. Изживший себя брак распадается, оставляя за собой груду неоплаченных долгов. Задумавшись о будущем, Мак Ли решает встряхнуть свою жизнь и открыть свой публичный дом. Однако новое заведение получает пометку — «этичный». По задумке Мак Ли, это место, где женщины сами устанавливают собственные правила. Благо, в Новой Зеландии подобный бизнес вполне легален, однако предпринимательнице предстоит не раз наступить на самые разные грабли.