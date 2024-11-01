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Киноафиша Сериалы Роковой подарок

Роковой подарок (2024 - 2024)

Rokovoj podarok 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В поисках материала для очередной книги Маня решает ехать в Беловодск – повидаться с друзьями юности Максимом и Романом. На самом деле Мане просто нужно сменить обстановку, поскольку и работа, и личная жизнь вдруг пошли по совершенно незапланированному пути разочарований. Маня встречается с Максимом в его загородном доме. Но поговорить они толком не успевают. Раздаются два выстрела – и Максим падает на землю. Маня вызывает полицию и скорую. Но поскольку в доме никого кроме них с Максимом не было, местный следователь уверен, что убила Максима именно она. И тогда Маня сама берётся за расследование, чтобы обелить своё честное имя и распутать этот злосчастный клубок.

В ролях
В ролях
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Эрнест Тимерханов
Линда Лазарева
Линда Лазарева
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Роковой подарок - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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