В поисках материала для очередной книги Маня решает ехать в Беловодск – повидаться с друзьями юности Максимом и Романом. На самом деле Мане просто нужно сменить обстановку, поскольку и работа, и личная жизнь вдруг пошли по совершенно незапланированному пути разочарований. Маня встречается с Максимом в его загородном доме. Но поговорить они толком не успевают. Раздаются два выстрела – и Максим падает на землю. Маня вызывает полицию и скорую. Но поскольку в доме никого кроме них с Максимом не было, местный следователь уверен, что убила Максима именно она. И тогда Маня сама берётся за расследование, чтобы обелить своё честное имя и распутать этот злосчастный клубок.