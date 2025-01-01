Постеры телешоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный

Что стало с Йеннифэр и зачем Вильгефорцу части мертвых магов: 5 вопросов, на которые Netflix не ответил в 4 сезоне «Ведьмака»

Спустя 43 года Ридли Скотт и Харрисон Форд до сих не решили этот спор: так кто же такой Декард в «Бегущем человеке»?

За год до «Метода»: в 2016-м Netflix выкупил этот сериал с Прилучным – тест покажет, помните ли вы сюжет

Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре

Мечтали посмотреть нового «Хищника»? А ведь фильм оказался копией «Звездных войн», Чубака и C-3PO на месте

«Гарри Поттер никогда не был крутым»: Том Фелтон стал изгоем из-за Мальчика, который выжил – и спустя годы разочаровался во франшизе

Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?

Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен

Пеннивайза в «Оно» должен был сыграть не Билл Скарсгард — вот почему актер выбыл из проекта