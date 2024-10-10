Действие сериала разворачивается в обществе, где все мужчины живут по "Закону о безопасности женщин", согласно которому они обязаны соблюдать строгий комендантский час с 19:00 до 7:00, а их передвижения отслеживаются с помощью электронного браслета на ноге круглосуточно. Когда на ступенях Центра безопасности женщин обнаруживают тело женщины, жестоко убитой в часы комендантского часа, опытная полицейская Памела Грин уверена, что преступление совершил мужчина. Однако в мире, где мужчины ограничены системой комендантского часа, её теория отвергается.