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Постер сериала Комендантский час
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Киноафиша Сериалы Комендантский час

Комендантский час (2024 - …)

Curfew 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 4 часа 36 минут

О чем сериал

Действие сериала разворачивается в обществе, где все мужчины живут по "Закону о безопасности женщин", согласно которому они обязаны соблюдать строгий комендантский час с 19:00 до 7:00, а их передвижения отслеживаются с помощью электронного браслета на ноге круглосуточно. Когда на ступенях Центра безопасности женщин обнаруживают тело женщины, жестоко убитой в часы комендантского часа, опытная полицейская Памела Грин уверена, что преступление совершил мужчина. Однако в мире, где мужчины ограничены системой комендантского часа, её теория отвергается.

В ролях
В ролях
Сара Пэриш
Сара Пэриш
Мандип Гилл
Адам Корсон
Адам Корсон
Алиша Бэйли
Эми Луиза Пембертон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Сезоны
Комендантский час - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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