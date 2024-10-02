В жизни каждого человека все случается в первый раз. Это может быть первая любовь, первый рабочий день, первая ошибка, первая годовщина, первый выигрыш и многое другое. И каждое из этих событий человек склонен воспринимать как своеобразную точку отсчета в повседневной жизни. Зрителю предстоит узнать шесть совершенно разных историй и встретиться с героями событий, которые принимают зачастую очень непростое решение — сделать что-то впервые. Но какие эмоции и проблемы могут быть связаны с этим решением, и что у них в итоге получается, мы сможем узнать, досмотрев сериал до конца!