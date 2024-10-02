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Киноафиша Сериалы Впервые

Впервые (2024 - 2024)

Vpervie 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 2 часа 24 минуты

О чем сериал

В жизни каждого человека все случается в первый раз. Это может быть первая любовь, первый рабочий день, первая ошибка, первая годовщина, первый выигрыш и многое другое. И каждое из этих событий человек склонен воспринимать как своеобразную точку отсчета в повседневной жизни. Зрителю предстоит узнать шесть совершенно разных историй и встретиться с героями событий, которые принимают зачастую очень непростое решение — сделать что-то впервые. Но какие эмоции и проблемы могут быть связаны с этим решением, и что у них в итоге получается, мы сможем узнать, досмотрев сериал до конца!

В ролях
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Игорь Грабузов
Игорь Грабузов
Ева Смирнова
Ева Смирнова
Марина Доможирова
Марина Доможирова
Антон Лунин
Антон Лунин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Впервые - Сезон 1 Сезон 1
2024, 6 эпизодов
 
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