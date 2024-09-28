Александр Костров – любимец женщин, знаток женской психологии, автор популярнейших любовных романов, пишущий под псевдонимом Арина Спарк, после случайного удара электрическим током получает мистическую способность – видеть детали будущего преступления, которое ещё не совершилось, но уже предрешено. Узнав из новостей о смерти молодой учительницы в городском парке, Александр понимает, что детали именно этого убийства он наблюдал в своих видениях. Писатель приходит в Следственный комитет и, представившись свидетелем, даёт сбивчивые вымышленные показания майору Виктории Луниной. Поняв, что свидетель врёт, Виктория начинает подозревать его в убийстве.