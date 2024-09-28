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Киноафиша Сериалы За день до...

За день до... (2024 - 2024)

Za den do... 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Александр Костров – любимец женщин, знаток женской психологии, автор популярнейших любовных романов, пишущий под псевдонимом Арина Спарк, после случайного удара электрическим током получает мистическую способность – видеть детали будущего преступления, которое ещё не совершилось, но уже предрешено. Узнав из новостей о смерти молодой учительницы в городском парке, Александр понимает, что детали именно этого убийства он наблюдал в своих видениях. Писатель приходит в Следственный комитет и, представившись свидетелем, даёт сбивчивые вымышленные показания майору Виктории Луниной. Поняв, что свидетель врёт, Виктория начинает подозревать его в убийстве. 

В ролях
В ролях
Александр Стефанцов
Александр Стефанцов
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Петр Романов
Петр Романов
Александр Матросов
Анастасия Мишина
Анастасия Мишина
Виталий Абдулов
Виталий Абдулов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
За день до... - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Лариса Сотникова 2 октября 2024, 17:15
Очень интересный сериал..актеры играют отлично,а лучше всех - главный герой - Петр Романов .Жду продолжения !
Марина Чашкина-Горенская 28 февраля 2025, 04:11
Сериал прикольный, хотела бы посмотреть))только почему так мало серий(((
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