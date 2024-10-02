Отзывы о сериале «За день до...»

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Лариса Сотникова
2 октября 2024, 17:15
Оценка
Очень интересный сериал..актеры играют отлично,а лучше всех - главный герой - Петр Романов .Жду продолжения !
2 октября 2024, 17:15
3
0
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Света Зараева-Дмитрикова
4 октября 2024, 16:59
Оценка
Мне очень понравился сериал,жаль,что всего 4 серии,хотелось смотреть ещё и ещё. Актеры талантливые,смотрела на одном дыхании. Спасибо всем ,кто создавал этот детектив. Жду продолжения.
4 октября 2024, 16:59
1
0
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Марина Чашкина-Горенская
28 февраля 2025, 04:11
Оценка
Сериал прикольный, хотела бы посмотреть))только почему так мало серий(((
28 февраля 2025, 04:11
1
0
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Сыр Голубой
17 июля 2025, 10:27
Оценка
Очень хочется продолжения! Интересные сюжеты и отличная постановка! Всё выглядит очень реально, в моей жизни есть нечто похожее! Очень жду продолжения! Красивые актёры! Главная героиня отлично справилась с ролью! Очень приятно смотреть на неё, красивая, естественная без накаченных губ и наращенных причендалов!
17 июля 2025, 10:27
0
0
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