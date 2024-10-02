Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы За день до... Отзывы

Отзывы о сериале «За день до...»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Лариса Сотникова 2 октября 2024, 17:15
Оценка
Очень интересный сериал..актеры играют отлично,а лучше всех - главный герой - Петр Романов .Жду продолжения !
2 октября 2024, 17:15 Ответить
Света Зараева-Дмитрикова 4 октября 2024, 16:59
Оценка
Мне очень понравился сериал,жаль,что всего 4 серии,хотелось смотреть ещё и ещё. Актеры талантливые,смотрела на одном дыхании. Спасибо всем ,кто создавал этот детектив. Жду продолжения.
4 октября 2024, 16:59 Ответить
Марина Чашкина-Горенская 28 февраля 2025, 04:11
Оценка
Сериал прикольный, хотела бы посмотреть))только почему так мало серий(((
28 февраля 2025, 04:11 Ответить
Сыр Голубой 17 июля 2025, 10:27
Оценка
Очень хочется продолжения! Интересные сюжеты и отличная постановка! Всё выглядит очень реально, в моей жизни есть нечто похожее! Очень жду продолжения! Красивые актёры! Главная героиня отлично справилась с ролью! Очень приятно смотреть на неё, красивая, естественная без накаченных губ и наращенных причендалов!
17 июля 2025, 10:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Саван
Саван 3 комментария
Хищные твари
Хищные твари 5 комментариев
Лея и волшебная карта
Лея и волшебная карта 4 комментария
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше