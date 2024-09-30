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Киноафиша Сериалы Блонды

Блонды (2024 - …)

Blondy 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

По сюжету для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге формируется секретный спецотдел – под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трех совершенно разных девушек. Это бывшая сотрудница СК – рациональная Киселева, яркая и дерзкая любительница гороскопов и мужчин Горская и бескомпромиссная Бойко, мастерски владеющая боевыми искусствами. Вместе им предстоит не только ловить правонарушителей, но и учиться работать в команде.
 

Блонды - трейлер первого сезона
Блонды  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Данила Якушев
Данила Якушев
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Дарья Ленда
Антон Сычев
Роман Перелыгин
Роман Притула
Роман Притула
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
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4.9 IMDb
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Сезоны
Блонды - Сезон 1 Сезон 1
2024, 16 эпизодов
 
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Новости о сериале
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