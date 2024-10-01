Данила Якушев: «Хоакин Феникс стал для меня тяжелым, хотя раньше я им вдохновлялся»30 сентября в 19:15 на телеканале ТВ-3 стартует сериал «Блонды» — история о спецотделе, который работает под прикрытием в виде брачного агентства. Детектив вместе с тремя очаровательными леди будет расследовать загадочные преступления в самом мистическом городе России — Санкт-Петербурге. В преддверии премьеры поговорили с главным актером Данилой Якушевым о фильмах, сериалах и людях из индустрии, которыми он вдохновляется.