Новости о сериале «Блонды»

Данила Якушев: «Хоакин Феникс стал для меня тяжелым, хотя раньше я им вдохновлялся»
Данила Якушев: «Хоакин Феникс стал для меня тяжелым, хотя раньше я им вдохновлялся» 30 сентября в 19:15 на телеканале ТВ-3 стартует сериал «Блонды» — история о спецотделе, который работает под прикрытием в виде брачного агентства. Детектив вместе с тремя очаровательными леди будет расследовать загадочные преступления в самом мистическом городе России — Санкт-Петербурге. В преддверии премьеры поговорили с главным актером Данилой Якушевым о фильмах, сериалах и людях из индустрии, которыми он вдохновляется.
1 октября 2024 15:57
