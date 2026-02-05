Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нечасто смотрю российские сериалы, но эти 3 затянули с первой серии: есть и детектив, и комедия – оценки у всех 7.4+

Нечасто смотрю российские сериалы, но эти 3 затянули с первой серии: есть и детектив, и комедия – оценки у всех 7.4+

5 февраля 2026 15:13
Нечасто смотрю российские сериалы, но эти 3 затянули с первой серии: есть и детектив, и комедия – оценки у всех 7.4+

Чтобы проникнуться сюжетом, не придется вымучивать половину сезона.

Иногда после первой же серии понимаешь – вот он, твой сериал. И не нужно ждать середины, чтобы втянуться, ведь сразу ясно: герои цепляют, сюжет разворачивается быстро, а смотреть хочется дальше.

Среди новинок российского стриминга как раз есть такие проекты. Они не раскачиваются целыми сезонами, а сразу показывают, на что способны. Делюсь с вами тремя сериалами, которые затягивают с самого начала.

Истории там совершенно разные: трогательная комедия про деда и внучку, авантюрный детектив на горнолыжном курорте и служба в полиции с необычным помощником. Но их объединяет одно – начав смотреть, уже не оторваться.

«Мамонты»

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Пенсионера обманывает телефонный мошенник, и он решает найти преступника сам. В расследовании ему помогает циничная внучка-подросток.

Нечасто смотрю российские сериалы, но эти 3 затянули с первой серии: есть и детектив, и комедия – оценки у всех 7.4+

«Красная Поляна»

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

Аферистка сбегает от проблем с криминалом на фешенебельный курорт. Там её ловят, но вместо того, чтобы отправить за решетку, предлагают помочь раскрыть одно дело.

Нечасто смотрю российские сериалы, но эти 3 затянули с первой серии: есть и детектив, и комедия – оценки у всех 7.4+

«Майор и Меймун»

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Следователя переводят из Петербурга в тихий Туапсе. Его первым делом становится гибель фотографа, а главным «наследником» и неофициальным напарником – обезьянка.

Нечасто смотрю российские сериалы, но эти 3 затянули с первой серии: есть и детектив, и комедия – оценки у всех 7.4+
Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым Читать дальше 21 февраля 2026
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат «На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат Читать дальше 22 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» 5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают «Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше