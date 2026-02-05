Нечасто смотрю российские сериалы, но эти 3 затянули с первой серии: есть и детектив, и комедия – оценки у всех 7.4+

Иногда после первой же серии понимаешь – вот он, твой сериал. И не нужно ждать середины, чтобы втянуться, ведь сразу ясно: герои цепляют, сюжет разворачивается быстро, а смотреть хочется дальше.

Среди новинок российского стриминга как раз есть такие проекты. Они не раскачиваются целыми сезонами, а сразу показывают, на что способны. Делюсь с вами тремя сериалами, которые затягивают с самого начала.

Истории там совершенно разные: трогательная комедия про деда и внучку, авантюрный детектив на горнолыжном курорте и служба в полиции с необычным помощником. Но их объединяет одно – начав смотреть, уже не оторваться.

«Мамонты»

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Пенсионера обманывает телефонный мошенник, и он решает найти преступника сам. В расследовании ему помогает циничная внучка-подросток.

«Красная Поляна»

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

Аферистка сбегает от проблем с криминалом на фешенебельный курорт. Там её ловят, но вместо того, чтобы отправить за решетку, предлагают помочь раскрыть одно дело.

«Майор и Меймун»

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Следователя переводят из Петербурга в тихий Туапсе. Его первым делом становится гибель фотографа, а главным «наследником» и неофициальным напарником – обезьянка.