Патриарх влиятельной семьи Усиромия, Кинзо, находится на смертном одре, и его семья собирается на их частном острове, чтобы обсудить раздел его имущества. Пока они спорят о громадном наследстве отца, надвигается тайфун, который запирает их на острове. Внезапно они получают зловещее предупреждение... а затем, ночью, начинаются убийства. Одного за другим находят мертвыми, убитыми странным и нечеловеческим образом. Некоторые члены семьи начинают верить в суеверия и винить ведьму, якобы обитающую на острове. Однако один из них — молодой Баттлер Усиромия — отказывается принимать сверхъестественные объяснения и решает найти настоящего убийцу, стоящего за, казалось бы, невозможными убийствами. Вскоре он сталкивается с предполагаемой ведьмой и вступает в смертельную борьбу за истину.