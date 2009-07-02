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Постер сериала Когда плачут чайки
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Киноафиша Сериалы Когда плачут чайки

Когда плачут чайки (2009 - 2009)

Umineko no Naku Koro ni 18+
Год выпуска 2009
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Chiba TV
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Патриарх влиятельной семьи Усиромия, Кинзо, находится на смертном одре, и его семья собирается на их частном острове, чтобы обсудить раздел его имущества. Пока они спорят о громадном наследстве отца, надвигается тайфун, который запирает их на острове. Внезапно они получают зловещее предупреждение... а затем, ночью, начинаются убийства. Одного за другим находят мертвыми, убитыми странным и нечеловеческим образом. Некоторые члены семьи начинают верить в суеверия и винить ведьму, якобы обитающую на острове. Однако один из них — молодой Баттлер Усиромия — отказывается принимать сверхъестественные объяснения и решает найти настоящего убийцу, стоящего за, казалось бы, невозможными убийствами. Вскоре он сталкивается с предполагаемой ведьмой и вступает в смертельную борьбу за истину.

В ролях
В ролях
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Ами Косимидзу
Эми Синохара
Даисукэ Оно
Даисукэ Оно
Юи Хориэ
Саяка Охара
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Когда плачут чайки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 26 эпизодов
 
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