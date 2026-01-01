Загар и не нужен: эти 6 цветов лака за секунду делает кожу золотистой и будто вы только что вернулись с моря

Три капли на ватный диск — и унитаз засиял как алмаз: ни единого желтого пятнышка не останется безо всяких «Доместосов»

И зачем я выбрасывала старые колготки? Подсмотрела у китаянок лайфхак – теперь дома в разы чище

Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор

От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)

Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры

3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»

«Каверин – русский Уолтер Уайт»: пересмотрел «Бригаду» 25 лет спустя и понял – герой Панина круче Саши Белого буквально во всем

«Не стыдно показать иностранцам»: 5 свежих русских сериалов всерьез ставят вровень с «Игрой престолов» – №2 со звездой «Слова пацана»

«Важнее, чем Гоцман в "Ликвидации"»: от своей лучшей роли Машков отмахнулся, просто не поняв, с кем имеет дело