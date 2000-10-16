В центре сюжета аниме-сериала «Инуяся» оказывается простая японская старшеклассница Кагомэ Хигураси. Она живет вместе с родителями и младшим братом в домике около древнего синтоистского храма. Хранить его – их обязанность уже несколько поколений. Однажды брат говорит Кагомэ, что их кот упал в колодец рядом с храмом. Отправившись за питомцем, девушка сталкивается с немыслимым чудовищем. А когда выбегает из храма, то понимает, что каким-то чудом перенеслась в средневековую Японию, населенную демонами.