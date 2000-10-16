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Киноафиша Сериалы Инуяся

Инуяся (2000 - 2010)

InuYasha 18+
Год выпуска 2000
Страна Япония
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал YTV
Продолжительность сериала 77 часов 12 минут

О чем сериал

В центре сюжета аниме-сериала «Инуяся» оказывается простая японская старшеклассница Кагомэ Хигураси. Она живет вместе с родителями и младшим братом в домике около древнего синтоистского храма. Хранить его – их обязанность уже несколько поколений. Однажды брат говорит Кагомэ, что их кот упал в колодец рядом с храмом. Отправившись за питомцем, девушка сталкивается с немыслимым чудовищем. А когда выбегает из храма, то понимает, что каким-то чудом перенеслась в средневековую Японию, населенную демонами.

В ролях
В ролях
Каппэй Ямагути
Kumiko Watanabe
Satsuki Yukino
Хоко Кувасима
Кодзи Цудзитани
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Инуяся - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 27 эпизодов
 
Инуяся - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2001, 27 эпизодов
 
Инуяся - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2001, 28 эпизодов
 
Инуяся - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2002, 28 эпизодов
 
Инуяся - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2003, 28 эпизодов
 
Инуяся - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2004, 29 эпизодов
 
Инуяся - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2009, 26 эпизодов
 
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