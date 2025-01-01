Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Инуяся Цитаты

Цитаты из сериала Инуяся

Inuyasha Ты что, с ума сошла? Ты могла себя убить.
Kagome Я бы этого не сделала, если бы не была уверена. Я имею в виду, он не мог быть таким уж плохим. Давай дадим ему шанс, выслушаем его.
[Мироку просыпается и гладит Кагоме по ягодицам]
Kagome [бросается в объятия Инеяшии] Я была не права. Убей его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагомэ [Инуяся отравлен и потерял сознание] Он весь в поту.
[вытирает пот с лица Инуяси. Он открывает глаза]
Кагомэ Прости. Я не разбудила тебя, да?
Инуяся Нет. Кагомэ?
Кагомэ Что случилось?
Инуяся Скажи мне, почему ты плакала?
Кагомэ В той комнате? Потому что я думала, что потеряю тебя. Я думала, что ты... умрешь.
Инуяся Ты плакала из-за меня. Кагомэ, если это не затруднит, могу я лечь к тебе на колени?
Кагомэ Хм? Угу.
[она позволяет Инуясие положить голову себе на колени]
Кагомэ Как ты себя чувствуешь? Немного лучше, чем раньше?
Инуяся [Инуяся в беспамятстве] Да. Кагомэ, ты приятно пахнешь.
Кагомэ Ладно, хватит. Ты уже говорила, что не выносишь мой запах.
Инуяся Говорила.
[он поворачивает лицо к животу Кагомэ]
Инуяся Но я врал.
Кагомэ [думает] Может, яд действительно ударил ему в голову. Но от этого разговора у меня стучит сердце.
[вслух]
Кагомэ Ладно, теперь я запуталась...
[замечает, что Инуяся снова отключился]
Кагомэ Он спит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэде Инуяша, дурак - это то, что ты сам делаешь. Тебе нужно научиться быть более осторожным со своими словами.
Инуяша Ты что, называешь меня дураком, старая ведьма? А что ты вообще знаешь об этом? Ты даже не была там.
Кэде Я знаю это, неблагодарная собака. Для того чтобы найти осколки Святого Драгоценного Камня, нужна духовная сила Kagome, а ты, своими словами, обидел её и отправил домой.
Инуяша Это была её идея. Она сама решила уйти домой. Я её не заставлял. Она сказала
[подражая Кагоме]
Инуяша "Я иду домой, дурак."
Кэде Инуяша.
Инуяша Что?
Кэде Это подражание было жалким.
Инуяша [падает] Я демон, а не комик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мироку [Санго падает на землю, всхлипывая] Санго?
Санго Да!
Мироку Ты родишь мне детей? Десять, или, может, даже двадцать?
Санго Да! Мироку... это значит, что ты прекратишь задевать женщин?
Мироку [ошарашенно] Ч-что? Э... хе-хе...
Санго [пауза на каждом слове] Ты. Перестанешь. Флиртовать... Верно?
[Мироку отворачивается, хихикая]
Санго [думая] Я приму это как нет...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha [к Кагоме, сердитый на неё за то, что она верит в него] Ты что, с ума сошла?! Этот меч ни на что не годится! А я, я выживу, я полудемон. А вот ты, у тебя нет шансов.
Kagome Так я просто должна сдаться и потерять надежду?
[начинает плакать]
Inuyasha Что... что ты делаешь?
[расстраивается, когда видит, как Кагоме плачет]
Inuyasha Ты плачешь? Никакого плача!
Kagome [начиная злиться] О, мне стоит посмеяться?
Inuyasha Нет! Ты должна замолчать и позволить мне защитить тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
InuYasha Как-то, не замечая этого, мне стало так естественно, когда Кагоме была рядом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagome Вот ты где! Пошли!
Inuyasha Куда?
Kagome Ну как же. Разве тебе не жаль Кикио? Её могила была осквернена. Я знаю, что она тебя предала, но это было давно. Прошло как минимум 50 лет с тех пор, как она ушла.
[Инуяша пытается подняться, но Кагоме хватается за его волосы]
Kagome Стой!
Inuyasha Береги волосы!
Kagome Можешь объяснить, почему ты не могла смотреть мне в глаза сYesterday?
Inuyasha Ты явно что-то надумываешь.
Kagome Поняла! Дело в том, что я похожа на Кикио! Вот оно что, да? Поэтому ты не можешь на меня смотреть.
[Инуяша смотрит на неё и берёт её за руку]
Inuyasha Это не так...
[более нежно]
Inuyasha Это не так.
[Наклоняется и пытается поцеловать Кагоме]
Kagome Стоп, стоп, стоп, подожди!
[Кагоме толкает Инуяшу на землю]
Kagome [думая] Окей, теперь я официально в шоке. Что происходит! Он почти поцеловал меня!
Inuyasha Можем немного уменьшить насилие?
Kagome Конечно, как только ты перестанешь вести себя странно!
Inuyasha Это ты ведёшь себя как ненормальный!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SesshÙmaru [после того, как стал свидетелем небольшого спора между Инуясой и Kagome] Инуяша, твоё терпение к этому существу удивляет меня. Ты защищаешь её, потакаешь ей и даже, кажется, любишь её.
Inuyasha Ух...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагомэ [постоянно] Инуяша, сядь, парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кога [после того как Кагоуме спасает С Shippo] Хм. Она рискнула своей жизнью, чтобы спасти своего друга. Она верная.
[Кога прыгает с утёса и встаёт перед Кагоуме]
Кога Я сделаю тебя своей женщиной.
Кагоумэ [Смущённо краснеет] Ха?
Бандиты Эй, Кога, я думал, ты собирался её съесть, когда закончишь с ней, а не жениться.
Кога Ты не понимаешь? С её способностями мы сможем собрать все осколки драгоценного камня!
Бандиты Мы станем самым сильным племенем волчьих демонов за всю историю!
Кога Вот именно, да.
[Оборачивается к Кагоуме и обнимает её.]
Кога Тебя зовут Кагоумэ, да? Волки создает пары на всю жизнь, так что ты сейчас моя. Поняла?
Кагоумэ Я не принадлежу НИКОМУ! Убери свои руки от меня!
[Она его шикарно ударяет.]
Бандиты Эта девушка только что ударила Когу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Инуяша Почему-то, не замечая этого, было так естественно, что рядом была Кагомэ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Инуяся [Инуяся обнимает Каго новом] Я боялся. Я думал, что потеряю тебя. Я был в ужасе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагомэ [Она открывает дверь колодца, но ветки заблокировали его] О, черт.
[Она бежит обратно к Дереву Бога]
Дедушка Хигураси Великий дух неба, останови снегопад.
Кагомэ [Подбегает и касается Дерева Бога] Инуяша! Я не могу вернуться! Инуяша, скажи что-нибудь, если слышишь меня!
Дедушка Хигураси Кагомэ?
Сота Хигураси Она окончательно с ума сошла.
Кагомэ Инуяша!
Инуяша Что такое?
[Отзывается эхо]
Инуяша Что такое?
Кагомэ Колодец заполнен корнями, я не могу пройти!
Инуяша Кагомэ, используй священную стрелу жрицы, чтобы разорвать корни. Это то, что говорит Кэде сделать.
Кагомэ Но у меня ничего подобного нет!
[Смотрит на палец, перевязанный Инуяшей, затем вспоминает, что порезала палец о конец священной стрелы, застрявшей в коре]
Кагомэ У меня есть!
[Бежит к своему дедушке, который держит церемониальные стрелы без наконечников]
Кагомэ Дед, дай мне одну из них!
[Она втыкает древко в отверстие в коре дерева, где находится наконечник стрелы. Она продолжает втыкать, пока наконечник не прикрепится к древку, и вытаскивает его]
Кагомэ Получилось! Инуяша, я скоро буду!
[Хватается за церемониальный лук своего брата]
Кагомэ Позволь мне взять это на время.
Сота Хигураси [Спокойно] Прохладно, да, Дед?
Дедушка Хигураси Рагу было бы неплохо на ужин. Приятное, горячее рагу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shippo [примерно 150 метров позади Инуяши] Я понимаю, почему Кога обзывает его псом... но теперь, когда я вижу, как он сидит и нюхает землю, он действительно выглядит как собака.
InuYasha Что ты сказал, Шиппо...?
Shippo Говоришь как собака-ищейка. Как он мог услышать меня отсюда?
InuYasha Помни, Шиппо. Соб dogs - плотоядные, ты, мелкий глупец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагоме Я видела всё, что произошло между тобой и Кикиё
Инуяша Ты имеешь в виду...
Кагоме Да! Всё с самого начала до конца. Так что я была бы признательна, если бы ты оставил меня в покое на некоторое время.
Инуяша Эй! Не делай этого! Что ты имеешь в виду под 'всё'? Подожди, Кагоме, что я делал, когда ты меня видела? Подожди! Скажи мне, Кагоме!
Кагоме СИДЬ! Я имею в виду, что видела всё! У меня были лучшие места! Я иду домой...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мироку Она снова покинула нас. Инуяша, Каґоме вела себя не как обычно. Что между тобой и Кикиё было?
Инуяша То же, что и происходит, когда ты с женщиной.
Мироку Ах! Ужасно! Ты хочешь сказать, что сделал *это* прямо перед Каґоме?
Инуяша Может, нам стоит поговорить о том, что ты делаешь с женщинами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha [узнав, что Ка-гомэ сказала Братьям Грома, что он её любовник] Ты действительно думаешь, что я отдам осколки жемчуга в качестве выкупа, чтобы вернуть тебя?
Kagome Конечно, ведь именно это и делает любовник!
Inuyasha Но мы не любовники! И без любви вся спорная ситуация просто распадается!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[земля дрожит от приближающегося демона]
Inuyasha Да уж, большая тварь.
Miroku Да, давай уберёмся отсюда.
Inuyasha Хм? Что за ерунда! Ты не можешь просто есть и убегать!
Miroku Если демон действительно велик, то нам с ним не справиться. Это нелогично. Это невозможно. Это против моей религии.
Inuyasha Тебя стоит арестовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha Эй, куда ты идёшь?
Kagome А тебе какое дело? Я иду домой. Прощай, Инеся
Inuyasha Ты не можешь просто уйти. Ты...
Kagome Меня не зовут "Ты". Меня зовут Кагомэ.
Inuyasha Подожди, Дура.
Kagome Не "Дура", тоже.
Inuyasha Ты просто подожди и выслушай меня?
Kagome Зачем? Чтобы ты пытался остановить меня?
Inuyasha Нет, чтобы ты отдала мне свою осколок
Kagome [делая вид, что не понимает] Ой, это?
[поднимает свою сумку с осколком, затем смотрит на него сердито]
Kagome Сидеть, парень.
[Инуяша падает лицом в землю]
Inuyasha Ах ты...
Kagome [уходя] Это Кагомэ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Инуяша и Kagome сидят под деревом. Инуяша отказывается хоть как-то посмотреть на Kagome, пока она говорит с ним, и она сердится, хватает его за волосы, чтобы повернуть его к себе.]
Kagome Стой!
Inuyasha Береги волосы!
Kagome Можешь объяснить, почему ты не можешь посмотреть мне в глаза с вчерашнего дня?
Inuyasha [Инуяша смотрит на неё, потом отворачивается, отказываясь встретиться с её глазами] Ты, очевидно, всё придумала.
Kagome Поняла! Всё это из-за того, что я похожа на Кикиё! Так ведь?
[Инуяша хватает руку Kagome и убирает её от своих волос, затем продолжает держать её в своей.]
Kagome Инуяша?
Inuyasha Это не...!
[вздыхает]
Inuyasha Это не так.
[Он грустно смотрит на Kagome и приближается к ней.]
Kagome [Думая, приближаясь] Что он делает?
[Паникует и толкает Инуяшу, и он падает с холма.]
Kagome Ого, ого, ого! Не надо!
Inuyasha [Кричит, когда падает с холма] Ааааа!
Kagome [Думая] Ладно, теперь я официально напугана! Что происходит? Он почти поцеловал меня!
Inuyasha [Подпрыгивает обратно на холм рядом с ней. Теперь он не грустный, а разозлённый] Мы можем обойтись без насилия?
Kagome Конечно, как только ты перестанешь быть таким странным!
Inuyasha Это ты ведёшь себя как псих!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miroku Как-то у нас всё иначе. Видишь ли, Саске, у меня никогда не было таких сильных чувств к женщине, как к тебе.
Sango [засмущённо, удивлённо] Эээ...
Miroku Но... есть одна проблема. Я чувствую, что не могу любить тебя как обычную женщину.
[Саске смотрит в пустоту, в шоке. Остальные продолжают подслушивать.]
Kagome ЧТО?
Miroku Ты моя товарищ, женщина, с которой я сражаюсь.
Shippo То есть он говорит, что они просто друзья?
Kagome Это ужасно! Он так не уйдёт!
Sango Я знаю это, тебе не нужно было мне говорить. Я знала, как ты себя чувствуешь. Не как если бы... если бы я надеялась, что ты полюбишь меня. Я никогда этого не думала.
[слегка плача, встаёт]
Miroku Саске?
Sango Мы всё сказали, так? Я ухожу.
Miroku Я только начинаю. Если этот бой с Нараку когда-нибудь закончится, и проклятие моего ветерного туннеля будет снято... если я выберусь живым... Если мы дойдём так далеко, ты придёшь жить со мной... ты будешь рожать моих детей, Саске?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Санго [думая о Кохаку] Что я буду делать, если Кохаку натворит еще больше преступлений к следующей встрече? Смогу ли я спасти Кохаку?
[слышит приближающиеся шаги Мируку]
Санго Что? Мируку?
Мируку Так что, Санго. Не против, если я присяду рядом?
[пауза]
Мируку Я действительно не хочу видеть, как ты страдаешь одна. Скажи, могу ли я чем-то помочь тебе?
Санго Просто оставайся здесь, сядь рядом со мной.
Мируку Конечно, я останусь.
[Он обнимает её, Санго наклоняется к нему]
Шиппо [наблюдая издалека] Ух ты, он casually обнимает её за плечи.
Инюша [вдруг заинтересован] Плечи? Он не гладит её зад?
Шиппо Посмотри!
Кагомэ Ты такой невежественный, Инюша. Мируку может быть первертом, но даже он знает, что есть время и место.
Инюша Да, конечно, но они же помолвлены, верно? Санго не станет злиться.
Кагомэ Ты абсолютно туп, когда речь идет о женщинах.
Инюша Эй! Что ты имеешь в виду?
Кагомэ Мне все равно, как сильно ты любишь человека, ты определенно разлюби, если он всегда безчувственный.
Инюша Хм! Если Мируку перестанет вести себя как озабоченный, что в нем останется?
Шиппо Его Ветряная Яма?
Мируку И не переживай, Санго, я не буду гладить твой зад.
Санго Хорошо. Пока без рук.
[Кирара ворчит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miroku Я одинокий человек, наслаждающийся своим обществом.
Kagome Но если ты не сделаешь ничего быстро, то даже своего общества не сможешь насладиться.
Miroku Дорогая Кагомэ.
[Берет Кагомэ и держит её рядом]
Miroku Тебя волнует моя беда?
Kagome [в замешательстве] Наверное, да.
Miroku Тогда я попрошу тебя об одном одолжении. Я хотел бы, чтобы ты родила мне сына. Если по какой-то причине я не переживу, я хочу, чтобы он унаследовал семейное наследие.
InuYasha [встает между Мирооку и Кагомэ и разделяет их] Эй, убери руки от неё.
Miroku Я вижу, Инюаша, что ты влюблен в Кагомэ. Это неловко.
InuYasha Я не влюблен в неё. Она просто... детектор драгоценностей. Верно.
Kagome Разве я только детектор драгоценностей для тебя? Ах да, я забыла, тебе нравятся мертвые девушки. Может, мне следует помочь Мирооку, он гораздо приятнее тебя, Инюаша. А ты мог бы многому у него научиться.
InuYasha Ты бы не осмелилась предать меня.
Miroku Ну, ты мог бы научиться быть нежнее.
Kagome Точно, быть нежнее.
Miroku Нежно, как это.
[прикасается к Кагомэ там, где не следует]
Kagome Убери руки от меня.
InuYasha Я сказал, убери руки от неё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagome [хлопает Myoga, блоха] Ну разве я *выгляжу* как донор крови?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha [думая о Kagome] Главное, чтобы она была жива и здорова, вот только этого я и надеюсь. Не могу вынести, чтобы ещё одна женщина умирала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sota Higurashi Мне нужно пройти через колодец, потому что сестра в беде! Маска охотится за ней, и я единственный, кто может помочь!
[магия колодца активируется, и Инюasha появляется прямо перед удивлёнными глазами Соты]
Sota Higurashi Ты, это ты, Инюasha.
Inuyasha [улыбается мальчику] Ваша вниманию, пацан. Так в чем проблема, с которой тебе нужна помощь?
[Иньюasha прыгает с крыши на крышу с Сотой на спине]
Inuyasha Держись крепче, пацан, это будет длинный путь вниз.
Sota Higurashi Кажется, я был недостаточно силен, чтобы пройти через колодец.
Inuyasha Повезло тебе, потому что в моём мире полно монстров, которые с удовольствием бы тебя зажарили на обед.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мёга [Инуяся убивает Хитена, и осколки священного камня падают на землю] Лорд Инуяся, священные осколки камня.
Инуяся Мне плевать на них. Если бы я разобрался с Хитеном раньше, я мог бы спасти Kagome и Shippo.
Кагоме Инуяся.
Инуяся Что? Ка... гоме?
[Поворачивается и видит, что Кагоме и Шиппо окружены странным голубым светом]
Кагоме Инуяся, ты сражался тяжело и хорошо.
Шиппо И в конце концов я наконец смог отомстить своему отцу.
Мёга Свидетели, души пришли попрощаться с вами перед тем, как отправиться на другую сторону.
Инуяся Что?
[видит, как голубой свет начинает уходит]
Инуяся Постой, не оставляй меня!
[Скачет вперед и хватает за запястье Кагоме. Голубой свет полностью исчезает, оставляя Кагоме и Шиппо в живых, с Инуяся, держащим Кагоме за запястье.]
Инуяся Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha Кагомэ, пошли.
[Кагомэ смотрит на него]
Inuyasha Что?
Kagome Ты никогда не называла меня по имени раньше.
Inuyasha Да? И что с того?
Kagome Просто я думаю, что тебе я нравлюсь больше сейчас, вот и всё.
Inuyasha [поворачивается к ней спиной] Не радуйся. Я всё равно думаю, что ты довольно бесполезна.
Kagome Напомни в следующий раз не спасать тебя!
[она бьет по ране на спине Инуяшы. Он завывает от боли и падает, несмотря на то, что раньше говорил ей, что это не больно]
Kagome Если больно так сильно, ты должна была сказать что-то!
Inuyasha О-оставь меня в покое!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагоме Инюша, могу я задать тебе один вопрос? Инюша, ты позволишь мне остаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yura Конечно, её волосы не так красивы, как твои, но, чего уж там.
Kagome [С готовым луком и стрелой] Не так красивы, как его, ага? А ты что об этом знаешь? Ты живешь в эпоху, где даже ШАМПУНЯ нет.
[Случайно выпускает стрелу, промахивается, и Инуйasha вынужден пригнуться, чтобы не попасть под удар]
Inuyasha Ты не мог бы СМОТРЕТЬ, куда целишься?!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miroku Санго... Я хочу, чтобы ты услышала мои чувства. Тебе ничего не нужно говорить, просто, пожалуйста, выслушай меня.
Sango Эм?
Miroku Ты не как остальные, Санго. Ты для меня очень особенная женщина.
Sango [смотрит на него, удивлённо] Что?
[переключение на Инуяшу, Кагоме и Шиппо, подслушивающих из-за дерева]
Inuyasha "Особенная," говорит он. Какой болван! Он флиртует с Санго так же, как и со всеми остальными женщинами, которых видит.
Kagome Тсс!
Inuyasha [удивлённо] Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагоме Я не принадлежу ни к кому! Убери руки от меня!
[даёт пощечину Коге]
демон-волк Эта девка только что влюбила Когу!
демон-волк Смоленец закончился. Она теперь мертва!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagome Слушай, можно сказать, что ты меня не любишь, да?
Inuyasha Больше чем можно было бы сказать.
Kagome Да ладно. Дело не во мне, а в этой Кикио.
[Инуяся залаживается в дерево и ложится спиной к ней]
Kagome Я не Кикио, понятно? Я Кагомэ. Неужели мы не можем хотя бы на время перестать ссориться?
Inuyasha [Прыгает на ноги на дереве и тычет в нее пальцем] Ха! Я знал это! Ты не понимаешь, что я только за жемчужиной! Ты просто пытаешься ввести меня в заблуждение!
Kagome О, правда? Это забавно, учитывая, что всё, что мне нужно сделать, чтобы ты подчинялся, это сказать 'сесть'
[Инуяся падает с дерева и ударяется о землю]
Kagome Упс, прости за это.
Inuyasha Черт возьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagome Я не могу состязаться с Кикьо, ведь я, в конце концов, всё ещё жива.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кагомэ чувствует, что кимоно Инюаши закрывает её плечи]
Кагомэ Что?
Инуяша [отказывается смотреть на неё] Оно сделано из волос огненной крысы. Ты хотя бы будешь в безопасности.
Кагомэ Спасибо.
Инуяша Да, ну. Если бы ты не выглядела так странно, тебе бы это даже не понадобилось.
Кагомэ Это ты ещё поговори, собачий парень!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шиппо Тебе больно, Мироку?
Мироку Боль — это ничто. Меня беспокоит только смерть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha Шиппо, твоя деревня звонила. Они сказали, что ищут своего идиота.
Shippo Кагомэ, Инуяша ко мне плохой!
Kagome Инуяша, посмотри, что ты сделал! Ты обидел его!
Inuyasha Ауч!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Молодой Инупися [Инупися вспоминает, как в детстве демон из двора его отца отказался играть с ним] Полукровка?
[Он роняет мяч и бежит к матери]
Молодой Инупися Мама, что такое полукровка?
[Его мать начинает плакать]
Инупися [за кадром] Да, я помню. Моя мама, она плакала, плакала из-за меня. Она знала, что это значит. Какой будет моя жизнь.
[воспоминание заканчивается, и Инупися рычит на Сэссёмару]
Инупися Полукровка или чистокровка, для меня это не имеет значения. Но когда ты оскорбляешь мою мать, вот тогда я злюсь. Ради неё, если ни за что другое... Я заставлю тебя заплатить!
[он прыгает и атакует Сэссёмару, нанося удар впервые]
Инупися Это было за мать! А это, это за Kagome!
[он пинает Сэссёмару и сбивает его с ног]
Дзятэн Неужели это происходит! Момент назад он не мог вообще ударить!
Сэссёмару Всё это ради воспоминания и мёртвой смертной девушки? Если бы я знал, что для того, чтобы заставить тебя сразиться, надо было её убить, я бы сделал это раньше!
Инупися Я тебя порежу, вытащу кишки и положу их в миску!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha [Кагомэ взбирается по паутине, пытаясь спасти отравленного Инуясу] Кагомэ... позаботься о себе.
Kagome Никаких шансов.
Inuyasha Я серьёзно, для меня уже поздно!
Kagome Я не покину тебя! Ни за что!
[она прыгает к Инуясе, держа его меч, с слезами на глазах]
Inuyasha [Инуяса видит слёзы] Ха?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мироку окружён сотнями демонов, прежде чем его раненая рука с туннелем ветра исцелится]
Мироку Мне придётся открыть свой туннель ветра. Это единственный выход.
[начинает разматывать свою руку]
Инуяша [Инуяша появляется и схватывает руку Мироку, останавливая его] Рад, что ты в безопасности.
Инуяша [рычит] Если ты когда-нибудь сделаешь что-то подобное снова, я оторву тебе дебильные руки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагомэ Я просто подумала, что если похвалить Когу, он не станет говорить о твоем запахе!
Инюasha [В его человеческом облике] Но все равно, у тебя глаза такие блестящие и все такое! Ты знаешь, ты становишься чересчур дружелюбной, когда этот парень рядом, Кагомэ!
Кагомэ Нет, не становлюсь!
Инюasha Становишься!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha АУЧ!
Grandpa Higurashi Перестань дразнить кота.
Inuyasha Я просто играю с ним.
Grandpa Higurashi Бую так не думал, вот и поцарапал тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miroku [слабо] Саа'нго, не задерживайся. Уходи без меня.
Sango Нет! Только если ты будешь со мной!
Miroku [стонет] Кажется, я слишком сильно переусердствовал на этот раз. Ты, по крайней мере, должна выжить, ради меня, хорошо?
Sango [плач] НЕТ! Если ты не можешь продолжать... тогда мы умрём здесь вместе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha Не пади в обморок, глупая девчонка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мальчик [обращаясь к Инуяше и Кагоме после того, как принесли его деда обратно в деревню] Спасибо, леди. Спасибо, мистер Псина.
Инуяша [выглядя слегка недовольным] Псина...?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miroku Не бойтесь, мы истребим ёкаев за вас.
Villager Правда?
Miroku Мы ничего не просим взамен, кроме места для ночлега, еды и девушек.
Sango Что ты только что сказал?
Miroku Это была шутка. Как насчёт только девушек?
Miroku [Санго бьёт Мироку оружием] Я всего лишь шутил.
Kagome Тогда даже не говори этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Инуяся, с Kagome на спине, гонится за демоном воробейкой, который украл драгоценный камень]
Inuyasha Чего ты ждешь? Давай, стреляй!
Kagome Стрелять? Ты издеваешься, да? Я никогда не пользовалась луком!
Inuyasha Этот ворон живет за счет человеческой плоти. Если ты думаешь, что это плохо, пусть проглотит драгоценный камень!
[воробейка проглатывает драгоценный камень]
Kagome Ах! Он проглотил его! Ладно! Я попробую!
Inuyasha Спасибо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Стрела Кагомэ промахивается мимо воробья, несмотря на то, что Инуяша говорил ей, что Кикё была мастером стрельбы. Инуяша падает лицом в землю, с Кагомэ все еще на его спине.]
Кагомэ Что за... Я думала, ты говорил, что она была мастером стрелкового дела!
Инуяша Она и была! Это ты неуклюжая!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сэссёмару [после оскорбления матери Инуяши] Что касается людей, я, разумеется, не обладаю такой слабостью.
[Он выпускает яд из своих когтей на Кагоме]
Кагоме [отступая под его атакой, пока стена за ней начинает плавиться] Инуяша!
Инуяша [прыгая вперёд, чтобы попытаться спасти её] КАГОМЕ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагоме [призрак сердитой девушки пытается выбросить hospital bed своего брата из окна] Сатору!
[Кагоме прыгает вперёд, но промахивается мимо рубашки Сатору]
Кагоме Бедный мальчик!
Инуяша Ты не можешь справиться с чем-то самой?
[Инуяша висит на своём мече сбоку здания, держа Сатору]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагомэ Маю, я не думаю, что ты когда-либо была злым духом. Ты была просто обычной девочкой, которая любила свою маму больше всего на свете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miroku [смотря на Богиню Воды] Ты так прекрасна, но такая крошечная. Это будет для меня в первый раз, но я определенно готов попробовать.
Sango [кричит] Попробовать *что*?
Miroku А... Ничего!
[про себя]
Miroku Сопротивляйся всем искушениям...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha Если бы ты мог драться так же быстро, как говоришь, мы бы уже чего-то достигли.
Koga [кричит] Заткнись! Альбинос-сурикат!
Inuyasha [кричит] Тебя надо усыпить за бешенство!
Miroku Они хорошо подходят друг другу, когда дело касается гадкого поведения...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о Кагоме]
Кога Руки Кагоме намного холоднее, чем обычно! И её красивые щеки, которые обычно так румяные, бледны, как у рыбы на морозе. Я вижу, что ты поставил её жизнь под серьезную угрозу. И я бы *никогда* не позволил, чтобы с ней случилось что-то подобное!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[К Сессомару после того, как он украл Тэцусаигу]
Инуяша Бла-бла-бла. Какой-то парень заполучил новый меч, и уже ищет трибуну, чтобы вещать об этом всему свету!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SesshÙmaru Откуда у тебя эти синяки?
Rin Эм... что?
SesshÙmaru Ты можешь не говорить, если не хочешь.
[смотрит на Рин]
Rin [улыбается, счастливо смеясь]
SesshÙmaru С чего ты улыбаешься? Я просто задал вопрос. Мне неважно. Мне просто интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мироку Санго, Санго! Скажи мне что-нибудь. Санго!
Кагура Хм. Как трогательно, монах. К сожалению, ты мог бы прожить чуть дольше, если бы просто ушёл дальше без неё.
[Мироку смотрит на неё с ненавистью, Кагура подаёт знак демонам атаковать. Мироку осторожно укладывает Санго и встаёт, готовя свой Ветреный тоннель.]
Кагура Но ты не можешь использовать свой Ветреный тоннель, из-за опасности яда насекомых.
Мироку Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Какой смысл в моей жизни без женщины, о которой я забочусь? Я бы пожертвовал своей жизнью ради её!
[Развязывает свою руку]
Мироку ВЕТРЕНЫЙ ТОННЕЛЬ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мироку Что именно ты сделал с леди Кикё?
Инуяша А что ты обычно делаешь, когда думаешь, что ты один с женщиной?
Мироку Ах! Ужасно! Ты СДЕЛАЛ ЭТО перед леди Kagome?
Инуяша Почему, а что ты обычно делаешь с женщинами?
Мироку О! Эм... ничего...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shippo Нет, не уши, это моя лучшая черта!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inuyasha [думая про себя] Здесь все *с ума сошли*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kikyo Запомни, как мои губы касались твоих, ведь это *было* по-настоящему...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagome Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я хочу, чтобы ты много смеялась. Я не знаю, что именно я смогу для тебя сделать, но я всегда буду рядом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sesshoumaru Это было сказано в мою адресу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yura Прекрати! Я тебя убью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сандо [о possession, бою] Мне очень жаль, это всё моя вина.
Мироку Нет нужды извиняться, Сандо. Кроме того, я тоже виноват. Како мне сказала, что моя вредная привычка флиртовать с девушками стала причиной всего этого. Мне действительно жаль, Сандо.
Сандо Ты... не должна извиняться. Я был неосторожен, вот и всё! Ты здесь ни при чём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагоме Ого! Он сделал ей предложение!
Инуяша Что он вообще делает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагомэ Спасибо, Инуяша.
Инуяша Чего?
Кагомэ Ничего.
Инуяша Женщины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bankotsu Моя единственная цель - просто уничтожить как можно больше людей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дедушка Хигураси Берегись древней маски Нох!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Renkotsu Так, братец, мы наконец все снова вместе.
Bankotsu Не все.
Jakotsu Дело в том, что...
Renkotsu Братец, на самом деле, Кюкотсу и Мукотсу...
Bankotsu Их убили. Ничего не поделаешь.
Renkotsu Ты уже знал?
Bankotsu Ну, Ренкотсу, ты же умный, так что можешь написать.
Renkotsu Конечно, но что писать?
Bankotsu Посмотрим. "Время пришло свести старые счеты. Наша месть не будет знать границ, так что готовьтесь ко смерти."... Или что-то в этом роде.
Jakotsu Мы будем убивать людей?
Bankotsu Да. Помнишь тот замок?
Jakotsu Почему? Нам стоит?
Bankotsu Да. Жители того замка — это лукавые су#ы, которые отрубили нам головы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Renkotsu Итак, братец, мы наконец-то снова все вместе.
Bankotsu Не все.
Jakotsu Дело в том, что...
Renkotsu Братец, дело в том, что Кюкосу и Мукосу...
Bankotsu Их убили. Ничего с этим не поделаешь.
Renkotsu Ты уже знал?
Bankotsu Ну, Ренкосу, ты умный, так что можешь писать.
Renkotsu Конечно, но что писать?
Bankotsu Давай посмотрим. "Пришло время settle old scores. Наша месть не знает границ, так что готовьтесь к смерти."... Или что-то в этом роде.
Jakotsu Мы сможем кого-то убить?
Bankotsu Да. Помнишь тот замок?
Jakotsu Почему? Нам стоит?
Bankotsu Да. Жители того замка — лукавые ублюдки, которые отрубили нам головы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jakotsu Я рад, что их не уничтожил какой-то другой лорд за все это время.
Sango Да, иначе моего Компаньона могло бы уже не быть.
Jakotsu Ты хочешь сказать, что у них это всё еще есть?
Sango Да, и теперь я покажу им, как это используется.
Renkotsu Брат, это подойдет?
Sango Давай посмотрим...
[читает письмо]
Sango Кохаку!
Kohaku Что?
Sango Отнеси это письмо в замок. Передай его самому лорду.
Kohaku Почему я?
Sango Ты же Ниндзя, верно?
Kohaku Нет, сэр, я не Ниндзя.
Sango Ну, тогда кто ты?
Kohaku Я...
[вздыхает и смотрит вверх]
Kohaku Я отнесу.
[прыгает со скалы в сторону замка]
Jakotsu [смотрит через край скалы и зовет, размахивая рукой] Береги себя, Кохаку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сота Хигураси [Инуяся только что уничтожил маску, чтобы спасти Сиппо от поедания] Ты разрушил маску! Ты сделал это!
Инуяся Конечно, детка. У тебя ещё остались те кусочки драгоценностей?
Сота Хигураси Да.
Кагомэ [бегом подбегает к ним] Инуяся!
Инуяся [поворачивается к Кагомэ] Эй, Кагомэ. Ты в порядке? Как рука?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мама Маю [ищет место, где погибла Маю] Маю?
[никого нет, и она падает на колени]
Маю Мамочка?
[Мама Маю поворачивается, чтобы увидеть призрак Маю]
Мама Маю Маю.
Маю Прости, Мамочка.
[Маю тянется и касается пластыря на щеке мамы, где она порезала её]
Маю Ты простишь меня, Мамочка?
Мама Маю Да.
Маю До свидания, Мамочка. Мне нужно идти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кохаку Помоги мне, Санго, я так боюсь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагура Инуяша! Так это ты проломил барьер!
Инуяша В самом деле, Кагура! Теперь дай мне пройти, ты больше не мой соперник!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagome [после того, как Мироку замечает, что Инуяша не такой плохой парень] Мироку прав. Инуяша мог бы убить художника и покончить с проблемой одним ударом. Но вместо этого он пощадил жизнь человека и сразу же направился к чернильнице. Да, похоже, Инуяша неплох. Просто он пока сам этого не понимает. Я могу сказать ему об этом когда-нибудь, если когда-нибудь настанет подходящее время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джанкен Не бросай меня, лорд Сешомару!
[Инуяша становится на него и поднимает до уровня глаз]
Джанкен Что ты хочешь?
Инуяша Я хочу ответы, что еще? Что происходит между Нараку и Сешомару?
Джанкен Я не обсуждаю дела моего господа с грязными полукровками, как ты!
[Инуяша бьет его по голове]
Джанкен Я хотел сказать, это ужасно длинная история.
Инуяша Тогда делай её короче.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagome Ты, вонючая жаба.
Jaken Ты, вонючий человек.
Kagome О, правда? Тогда этот человек вас на... бьёт!
Jaken Мы ещё посмотрим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Naraku Я тебя не убью — я тебя сломаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miroku Сама жизнь — это ужасный образ для каждого человека... быть сильным в жизни нелегко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Цую Нобунага, у тебя на голове обезьяна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кикиё Инуяся, после встречи с тобой я отказалась от своего положения жрицы. Я стала обычной женщиной. Я мечтала обнять тебя вот так, когда была жива...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Инуяша Я не могу тебя спасти. Я не могу ничего сделать, чтобы помочь тебе, кроме как оставаться таким. Если бы я только мог остановить время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagome [о их огромных, глупых близнецах] ПРИГНИ ТЕХ, КТО НАЗЫВАЕТ ЭТО ЧУДО МОИМ ИМЕНЕМ, И УБЕРИ ИНУЯСУ!
Inuyasha ЭТО НЕ Я!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ричард Иэн Кокс
Richard Ian Cox
Кирби Морроу
Kirby Morrow
Келли Шеридан
Kelly Sheridan
Дэвид Кэй
Дэвид Кэй
David Kaye
Scott McNeil
Джиллиан Майклс
Jillian Michaels
Кэнъити Огата
Ken'ichi Ogata
Кьяра Дзанни
Chiara Zanni
Кодзи Цудзитани
Kôji Tsujitani
Бренна О’Брайэн
Brenna O'Brien
Уиллоу Джонсон
Willow Johnson
Мэтт Хилл
Matt Hill
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд
Brian Drummond
Лиза Энн Бели
Lisa Ann Beley
Чантал Страндт
Chantal Strand
Akiko Yajima
Пол Добсон
Пол Добсон
Paul Dobson
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше