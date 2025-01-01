Кагомэ [Инуяся отравлен и потерял сознание] Он весь в поту.

[вытирает пот с лица Инуяси. Он открывает глаза]

Кагомэ Прости. Я не разбудила тебя, да?

Инуяся Нет. Кагомэ?

Кагомэ Что случилось?

Инуяся Скажи мне, почему ты плакала?

Кагомэ В той комнате? Потому что я думала, что потеряю тебя. Я думала, что ты... умрешь.

Инуяся Ты плакала из-за меня. Кагомэ, если это не затруднит, могу я лечь к тебе на колени?

Кагомэ Хм? Угу.

[она позволяет Инуясие положить голову себе на колени]

Кагомэ Как ты себя чувствуешь? Немного лучше, чем раньше?

Инуяся [Инуяся в беспамятстве] Да. Кагомэ, ты приятно пахнешь.

Кагомэ Ладно, хватит. Ты уже говорила, что не выносишь мой запах.

Инуяся Говорила.

[он поворачивает лицо к животу Кагомэ]

Инуяся Но я врал.

Кагомэ [думает] Может, яд действительно ударил ему в голову. Но от этого разговора у меня стучит сердце.

[вслух]

Кагомэ Ладно, теперь я запуталась...

[замечает, что Инуяся снова отключился]