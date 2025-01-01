Кагомэ
[Она открывает дверь колодца, но ветки заблокировали его] О, черт.
[Она бежит обратно к Дереву Бога]
Дедушка Хигураси
Великий дух неба, останови снегопад.
Кагомэ
[Подбегает и касается Дерева Бога] Инуяша! Я не могу вернуться! Инуяша, скажи что-нибудь, если слышишь меня!
Дедушка Хигураси
Кагомэ?
Сота Хигураси
Она окончательно с ума сошла.
Кагомэ
Инуяша!
Инуяша
Что такое?
[Отзывается эхо]
Инуяша
Что такое?
Кагомэ
Колодец заполнен корнями, я не могу пройти!
Инуяша
Кагомэ, используй священную стрелу жрицы, чтобы разорвать корни. Это то, что говорит Кэде сделать.
Кагомэ
Но у меня ничего подобного нет!
[Смотрит на палец, перевязанный Инуяшей, затем вспоминает, что порезала палец о конец священной стрелы, застрявшей в коре]
Кагомэ
У меня есть!
[Бежит к своему дедушке, который держит церемониальные стрелы без наконечников]
Кагомэ
Дед, дай мне одну из них!
[Она втыкает древко в отверстие в коре дерева, где находится наконечник стрелы. Она продолжает втыкать, пока наконечник не прикрепится к древку, и вытаскивает его]
Кагомэ
Получилось! Инуяша, я скоро буду!
[Хватается за церемониальный лук своего брата]
Кагомэ
Позволь мне взять это на время.
Сота Хигураси
[Спокойно] Прохладно, да, Дед?
Дедушка Хигураси
Рагу было бы неплохо на ужин. Приятное, горячее рагу.