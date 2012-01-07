Когда-то был обычный старшеклассник Коёми Арараги, который, правда, успел побывать вампиром. Пережив множество странных событий, у него не осталось ровесников-друзей, но зато появилось много девушек. Правда, все они оказались под проклятиями — то боги, то демоны приложили руку. Но кого это остановит? Используя свои новые силы и знакомства в мире оккультного, Арараги помог каждой из них. А со своей возлюбленной, Хитаги Сэндзёгахара, кажется, окончательно снял проклятие. Хотя в слабые моменты он все еще сомневается... И вроде бы теперь жизнь наладилась: живи спокойно, к экзаменам готовься. Но в реальности так не бывает. Сначала исчез Мэмэ Осино — старый хиппи и духовный наставник Коёми. Затем появились слухи, что его младшие сестры, Карэн и Цукихи, вдохновившись старшим братом, начали играть в «рыцарей справедливости» и даже получили прозвище «огненные сестры школы Цуга». Однако по сравнению с такими, как Осино или сам Арараги, сестры — лишь подражатели. И вот, пытаясь подражать старшим, они наткнулись на нечто действительно опасное. Как итог — неприятности, которые теперь снова придется разгребать старшему брату.