Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Истории подделок
1 постер
Киноафиша Сериалы Истории подделок

Истории подделок (2012 - 2012)

Nisemonogatari 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 24 минуты

О чем сериал

Когда-то был обычный старшеклассник Коёми Арараги, который, правда, успел побывать вампиром. Пережив множество странных событий, у него не осталось ровесников-друзей, но зато появилось много девушек. Правда, все они оказались под проклятиями — то боги, то демоны приложили руку. Но кого это остановит? Используя свои новые силы и знакомства в мире оккультного, Арараги помог каждой из них. А со своей возлюбленной, Хитаги Сэндзёгахара, кажется, окончательно снял проклятие. Хотя в слабые моменты он все еще сомневается... И вроде бы теперь жизнь наладилась: живи спокойно, к экзаменам готовься. Но в реальности так не бывает. Сначала исчез Мэмэ Осино — старый хиппи и духовный наставник Коёми. Затем появились слухи, что его младшие сестры, Карэн и Цукихи, вдохновившись старшим братом, начали играть в «рыцарей справедливости» и даже получили прозвище «огненные сестры школы Цуга». Однако по сравнению с такими, как Осино или сам Арараги, сестры — лишь подражатели. И вот, пытаясь подражать старшим, они наткнулись на нечто действительно опасное. Как итог — неприятности, которые теперь снова придется разгребать старшему брату.

В ролях
В ролях
Маая Сакамото
Eri Kitamura
Yuka Iguchi
Хироси Камия
Юи Хориэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Истории подделок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 11 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше