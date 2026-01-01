Пару чайных ложек на ведро воды — и слизни да тля с грядок бегут как угорелые: капусту от дырок в июле спасаю только так

Не спешите выкидывать старые контейнеры: 5 гениальных идей, как превратить хлам в золото — потратите ровно 0 рублей

С 1 декабря в России запретят маникюр? В Госдуме объяснили, кого коснутся новые правила - важно знать каждому

Финал «Поднятия уровня» перепишут: идеального врага для Джин-Ву мангака придумал совсем недавно

ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»

Ефремов опять сыграет в «Войне и мире»: спустя 60 лет роль Долохова досталась внуку Олега Николаевича (сравниваем на фото)

Не хуже «Гангстерленда»: у Гая Ричи есть еще один хит с 8.0 на IMDb, от которого «не оторваться, пока не досмотришь»

Ремейк «Наруто» с живыми актерами запущен в производство: «Зендея сыграет Сакуру?»

Элайджа Вуд спустил фанатов «Властелина колец» с небес на землю: у нового фильма о Средиземье — куча проблем

Повод освободить вечер: эти 5 мини-сериалов из высшей лиги — лучшие из лучших за последнее время