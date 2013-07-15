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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7
Оцените
3 постера
Киноафиша
Сериалы
Театр тьмы
Театр тьмы (2013 - …)
Yami shibai
18+
аниме
ужасы
Год выпуска
2013
Страна
Япония
Всего сезонов
15 сезонов
Эпизод длится
5 минут
Телеканал
TV Tokyo
Продолжительность сериала
16 часов 15 минут
О чем сериал
Жуткие истории, в основе которых лежат городские легенды Японии.
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В ролях
В ролях
Кандзи Цуда
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7
IMDb
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Дата выхода новых серий 15-го сезона сериала «Театр тьмы»
Episode 3
Сезон 15
Серия 3
27 июля 2025
Episode 4
Сезон 15
Серия 4
3 августа 2025
Episode 5
Сезон 15
Серия 5
10 августа 2025
Episode 6
Сезон 15
Серия 6
17 августа 2025
Episode 7
Сезон 15
Серия 7
24 августа 2025
Episode 8
Сезон 15
Серия 8
31 августа 2025
Episode 9
Сезон 15
Серия 9
7 сентября 2025
Episode 10
Сезон 15
Серия 10
14 сентября 2025
Episode 11
Сезон 15
Серия 11
21 сентября 2025
Episode 12
Сезон 15
Серия 12
28 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2013,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2014,
13 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2016,
13 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2017,
13 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2017,
13 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2018,
13 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2019,
13 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2021,
13 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2021,
13 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
2022,
13 эпизодов
Сезон 11 / Season 11
2023,
13 эпизодов
Сезон 12 / Season 12
2024,
13 эпизодов
Сезон 13 / Season 13
2024,
13 эпизодов
Сезон 14 / Season 14
2025,
13 эпизодов
Сезон 15 / Season 15
2025,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
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