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Постер сериала Театр тьмы
Постер сериала Театр тьмы
Постер сериала Театр тьмы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Театр тьмы

Театр тьмы (2013 - …)

Yami shibai 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 15 сезонов
Эпизод длится 5 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 16 часов 15 минут

О чем сериал

Жуткие истории, в основе которых лежат городские легенды Японии.

В ролях
В ролях
Кандзи Цуда
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Дата выхода новых серий 15-го сезона сериала «Театр тьмы»

Episode 3
Сезон 15 Серия 3
27 июля 2025
Episode 4
Сезон 15 Серия 4
3 августа 2025
Episode 5
Сезон 15 Серия 5
10 августа 2025
Episode 6
Сезон 15 Серия 6
17 августа 2025
Episode 7
Сезон 15 Серия 7
24 августа 2025
Episode 8
Сезон 15 Серия 8
31 августа 2025
Episode 9
Сезон 15 Серия 9
7 сентября 2025
Episode 10
Сезон 15 Серия 10
14 сентября 2025
Episode 11
Сезон 15 Серия 11
21 сентября 2025
Episode 12
Сезон 15 Серия 12
28 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Театр тьмы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2019, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2021, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2021, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2022, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2023, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2024, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2024, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2025, 13 эпизодов
 
Театр тьмы - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2025, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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