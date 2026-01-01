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Кэисукэ Уэда Keisuke Ueda
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Кэисукэ Уэда

Keisuke Ueda

Дата рождения
5 сентября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Осака, Япония
Актерское амплуа
Актёр ужасов

Популярные фильмы

Театр тьмы 6.8
Театр тьмы (2013)

Фильмография Кэисукэ Уэда

Театр тьмы 6.8
Театр тьмы
аниме , ужасы 2013, Япония
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