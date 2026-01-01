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Кэисукэ Уэда
Keisuke Ueda
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Персоны
Кэисукэ Уэда
Кэисукэ Уэда
Keisuke Ueda
Дата рождения
5 сентября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Осака, Япония
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.8
Театр тьмы
(2013)
Фильмография Кэисукэ Уэда
6.8
Театр тьмы
аниме , ужасы
2013, Япония
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