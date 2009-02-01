«Тихая заводь» — туристический комплекс, расположенный на берегу озера, где собираются состоятельные и не очень любители отдохнуть в спокойной обстановке. Среди постояльцев — прячущаяся от преследования юная девушка, молодой человек с сомнительным прошлым, следом за которым прибывает монахиня, влюбленная парочка, иностранные туристы и не только. На первый взгляд кажется, что герои слишком разные, чтобы между ними было что-то общее, но неожиданное убийство менеджера отеля Тарасевича вскрывает все карты. Оказывается, почти каждый приехавший в «Тихую заводь» бережет свои секреты. Но связаны ли они с преступлением? Следственная группа начинает изучение улик.