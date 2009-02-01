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Постер сериала Тень самурая
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Киноафиша Сериалы Тень самурая

Тень самурая (2009 - 2009)

Ten samuraya 18+
Год выпуска 2009
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

«Тихая заводь» — туристический комплекс, расположенный на берегу озера, где собираются состоятельные и не очень любители отдохнуть в спокойной обстановке. Среди постояльцев — прячущаяся от преследования юная девушка, молодой человек с сомнительным прошлым, следом за которым прибывает монахиня, влюбленная парочка, иностранные туристы и не только. На первый взгляд кажется, что герои слишком разные, чтобы между ними было что-то общее, но неожиданное убийство менеджера отеля Тарасевича вскрывает все карты. Оказывается, почти каждый приехавший в «Тихую заводь» бережет свои секреты. Но связаны ли они с преступлением? Следственная группа начинает изучение улик.

В ролях
В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Александр Олешко
Александр Олешко
Анатолий Терпицкий
Андрей Душечкин
Андрей Душечкин
Сергей Власов
Сергей Журавель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Тень самурая - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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