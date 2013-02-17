Сельский участковый лейтенант Андрей Качура продолжает нести службу в Заречье. Спустя несколько лет в родной поселок при довольно странных обстоятельствах возвращается танцовщица Настя Белецкая, которая когда-то была школьной подругой Андрея и его первой любовью. В это же время отдыхающие обнаруживают в лесополосе два изуродованных трупа девушек. Этим же утром в Заречье происходит убийство молодой хозяйки магазина, которая оказывается сестрой Насти. Вскоре следствие получает данные о криминальном прошлом Белецкой, которая попадает под подозрение в деле об убийстве своей сестры. Веря в невиновность Насти, которая не признает своей вины, Качура начинает собственное расследование, но вскоре и он сам оказывается подозреваемым.