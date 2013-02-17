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Постер сериала Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец
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Киноафиша Сериалы Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец

Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец (2012 - 2013)

Uchastok lejtenanta Kachury. Smertel'nyj tanec 18+
Год выпуска 2012
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сельский участковый лейтенант Андрей Качура продолжает нести службу в Заречье. Спустя несколько лет в родной поселок при довольно странных обстоятельствах возвращается танцовщица Настя Белецкая, которая когда-то была школьной подругой Андрея и его первой любовью. В это же время отдыхающие обнаруживают в лесополосе два изуродованных трупа девушек. Этим же утром в Заречье происходит убийство молодой хозяйки магазина, которая оказывается сестрой Насти. Вскоре следствие получает данные о криминальном прошлом Белецкой, которая попадает под подозрение в деле об убийстве своей сестры. Веря в невиновность Насти, которая не признает своей вины, Качура начинает собственное расследование, но вскоре и он сам оказывается подозреваемым.

В ролях
В ролях
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Владимир Грицевский
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Сергей Власов
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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