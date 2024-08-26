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Киноафиша Сериалы Я не могу без тебя Отзывы

Отзывы о сериале «Я не могу без тебя»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Татьяна Антонова 26 августа 2024, 22:16
35 летняя Урсуляк играет 16 летнюю выпускницу!...
26 августа 2024, 22:16 Ответить
Галия Калибулина 27 августа 2024, 22:13
Оценка
Мне 70 лет ,и я отлично помню советские времена и жизнь школьников в те года. Сюжет сериала высосан из пальца. И противно смотреть на престарелых выпускников школы. Слабенький сериал.
27 августа 2024, 22:13 Ответить
Киноафиша.инфо 28 августа 2024, 18:52
в ответ на сообщение Галия Калибулина от 27 августа 2024, 22:13
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
28 августа 2024, 18:52 Ответить
Олег Липаков 28 августа 2024, 21:37
Окончил сельскую среднюю школу в 1974 году. Такого не было. Я был свободен в выборе профессии. Все зависело от твоих знаний которые получил в школе.
28 августа 2024, 21:37 Ответить
Ольгатимофеевна Богданова 29 августа 2024, 07:21
Оценка
Плохой сценарий:половая распущенность,измены,предательство.Великовозрастный 10-классник нагло лезет к учительнице.Чему фильм учит молодежь???
29 августа 2024, 07:21 Ответить
Светлана Белякова 12 сентября 2024, 23:49
Оценка
Очень нравятся Виктория Исакова и Ирина Пегова. Смотрела по диагонали, интересно было, чем закончится. Ну полный бред…. Жаль времени.
12 сентября 2024, 23:49 Ответить
Киноафиша.инфо 13 сентября 2024, 13:00
в ответ на сообщение Светлана Белякова от 12 сентября 2024, 23:49
Жаль, что сериал не впечатлил вас 😔
13 сентября 2024, 13:00 Ответить
Галина Дедова (Иванникова) 13 сентября 2024, 19:46
Оценка
Настоящая любовь, как у Куприна! Потрясающая идея и энергии! Песня, что музыка, что стихи - та самая, тоже на полную катушку, по-русски! Исполнение правдивое! Благодарю создателей! Получила огромное удовольствие! Вот оно, НАСТОЯЩЕЕ, наконец-то! Всё детство и юность точно! Кто ни брался, ни у кого не получалось. А тут получилось! Задача трудная была. Но справились! Оно самое, атмосферное кино.
13 сентября 2024, 19:46 Ответить
Инна Глотова 2 мая 2025, 00:02
Оценка
Десятиклассники выглядят старше Башарова. Неужели нет актёров - подростков? Сразу вспомнился старый детский фильм "Сказка о потерянном времени"
2 мая 2025, 00:02 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:23
в ответ на сообщение Инна Глотова от 2 мая 2025, 00:02
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 мая 2025, 23:23 Ответить
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