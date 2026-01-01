Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Золотой глобус 2025
Лучшая женская роль на ТВ (драма)
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Costume Design
Номинант
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