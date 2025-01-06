Меню
Сериалы
Черные голуби
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Для любителей острых ощущений: 5 шпионских сериалов, которые можно посмотреть на стриминге уже сейчас
Агенты под прикрытием снова в моде.
3 комментария
6 января 2025 07:29
Не только американские экшены: 5 отличных британских сериалов этого года, которые можно посмотреть на Нетфликс
Самое время проверить свое понимание небезызвестного британского акцента.
Написать
23 декабря 2024 14:44
«Черные голуби» с Кирой Найтли больше не фаворит Нетфликса — комедия со звездой «Друзей» теперь любимица зрителей
Зрители в восторге от новой комедии — и смотрят весь сезон за раз.
Написать
18 декабря 2024 21:30
Кира Найтли в роли сурового киллера: на Netflix вышел сериал «Черные голуби» — получил безумные 100% свежести
Приятная новость для поклонников шпионских триллеров.
Написать
7 декабря 2024 11:21
