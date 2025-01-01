Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Радуга: Семеро из шестой камеры Цитаты

Цитаты из сериала Радуга: Семеро из шестой камеры

Narrator Мы просто отбросы общества, и если мы не будем рисковать своими жизнями за каждую возможность, мы станем ничем иным, как жалкими неудачниками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь»
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше