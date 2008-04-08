События аниме-сериала «Рыцарь-вампир» разворачиваются в необычной академии Кросс. Днем здесь проходят простые школьные занятия для старшеклассников. Однако в темное время суток в классы приходят загадочные юноши и девушки идеальной красоты. То, что эти студенты – вампиры, остается тайной для всех, кроме учредителей академии и специальных комендантов. Юки и Зеро – приемные дети директора, которые отвечают за безопасность учеников и заботятся о том чтобы учебные «смены» не сталкивались между собой.