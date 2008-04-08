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Постер сериала Рыцарь-вампир
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Киноафиша Сериалы Рыцарь-вампир

Рыцарь-вампир (2008 - 2008)

Vampire Knight 18+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

События аниме-сериала «Рыцарь-вампир» разворачиваются в необычной академии Кросс. Днем здесь проходят простые школьные занятия для старшеклассников. Однако в темное время суток в классы приходят загадочные юноши и девушки идеальной красоты. То, что эти студенты – вампиры, остается тайной для всех, кроме учредителей академии и специальных комендантов. Юки и Зеро – приемные дети директора, которые отвечают за безопасность учеников и заботятся о том чтобы учебные «смены» не сталкивались между собой.

В ролях
В ролях
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Sōichiro Hoshi
Ходзуми Года
Ходзуми Года
Юи Хориэ
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Рыцарь-вампир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 13 эпизодов
 
Рыцарь-вампир - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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