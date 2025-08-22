Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

22 августа 2025 16:11
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

Зрителей ждут новые герои и их приключения.

На отечественном телевидении есть персонажи, появление которых всегда ждут с нетерпением. Для кого-то это герои «Улиц разбитых фонарей», для других — «Тайны следствия», а для миллионов зрителей — верный пес Мухтар.

Детективный сериал о четвероногом напарнике оперативников впервые вышел на экраны в 2004 году и мгновенно стал хитом.

За эти годы сменилось несколько актерских составов, десятки сюжетных арок, но одно оставалось неизменным — зрительская любовь к умному и преданному псу. И хотя казалось, что история уже рассказана, НТВ решил сыграть на ностальгии.

Новый сезон: свежая кровь и старые герои

На презентации телесезона 2025/2026 канал НТВ анонсировал проект с громким названием — «Мухтар. Он вернулся». Главная интрига: зрителям представят внука того самого легендарного Мухтара.

Сюжет стартует динамично: оперативник Глеб Котов (Дмитрий Кривошеев) вместе с Мухтаром предотвращает трагедию и спасает людей при взрыве в одном из московских районов.

Но уже на следующий день их ждут неприятности — в пылу задержания пес по ошибке кусает полицейского. Ошибка дорого стоит: теперь под вопросом не только служба Мухтара, но и репутация его хозяина.

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

В параллельных линиях мы знакомимся с другими героями: Викторией Строгановой (Валерия Бурдужа), которая случайно ранит сослуживца и оказывается на грани увольнения, и Олегом Фроловым (Александр Ляпин), превысившим полномочия при задержании наркокурьера.

Трое оперативников, каждый со своими проблемами, оказываются под крылом полковника Артема Колосова — легендарного героя в исполнении Александра Носика. По сюжету Колосов уже дорос до звания полковника.

Он вырос в звании, у него уже другая должность, но его характер остался таким же, иначе бы он не был Артемом Колосовым, — говорил Носик про своего героя.

Вместе с Мухтаром команде предстоит не только расследовать преступления, но и противостоять крупному криминальному авторитету по прозвищу Антиквар.

Когда именно состоится премьера, канал пока держит в секрете. Но судя по анонсу, ждать осталось недолго.

Ранее мы писали: Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез

Фото: Кадры из сериала «Возвращение Мухтара»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает «Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает Читать дальше 21 августа 2025
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне «Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне Читать дальше 21 августа 2025
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Читать дальше 20 августа 2025
В новом сериале «Черкизон» всего три серии: здесь Лада Дэнс, Пригожин и Распутина — авторы выжали максимум для зрелищности В новом сериале «Черкизон» всего три серии: здесь Лада Дэнс, Пригожин и Распутина — авторы выжали максимум для зрелищности Читать дальше 19 августа 2025
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута «Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута Читать дальше 19 августа 2025
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются Читать дальше 23 августа 2025
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии «Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии Читать дальше 22 августа 2025
Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова Читать дальше 22 августа 2025
Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город Читать дальше 22 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше