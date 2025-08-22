Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

На отечественном телевидении есть персонажи, появление которых всегда ждут с нетерпением. Для кого-то это герои «Улиц разбитых фонарей», для других — «Тайны следствия», а для миллионов зрителей — верный пес Мухтар.

Детективный сериал о четвероногом напарнике оперативников впервые вышел на экраны в 2004 году и мгновенно стал хитом.

За эти годы сменилось несколько актерских составов, десятки сюжетных арок, но одно оставалось неизменным — зрительская любовь к умному и преданному псу. И хотя казалось, что история уже рассказана, НТВ решил сыграть на ностальгии.

Новый сезон: свежая кровь и старые герои

На презентации телесезона 2025/2026 канал НТВ анонсировал проект с громким названием — «Мухтар. Он вернулся». Главная интрига: зрителям представят внука того самого легендарного Мухтара.

Сюжет стартует динамично: оперативник Глеб Котов (Дмитрий Кривошеев) вместе с Мухтаром предотвращает трагедию и спасает людей при взрыве в одном из московских районов.

Но уже на следующий день их ждут неприятности — в пылу задержания пес по ошибке кусает полицейского. Ошибка дорого стоит: теперь под вопросом не только служба Мухтара, но и репутация его хозяина.

В параллельных линиях мы знакомимся с другими героями: Викторией Строгановой (Валерия Бурдужа), которая случайно ранит сослуживца и оказывается на грани увольнения, и Олегом Фроловым (Александр Ляпин), превысившим полномочия при задержании наркокурьера.

Трое оперативников, каждый со своими проблемами, оказываются под крылом полковника Артема Колосова — легендарного героя в исполнении Александра Носика. По сюжету Колосов уже дорос до звания полковника.

Он вырос в звании, у него уже другая должность, но его характер остался таким же, иначе бы он не был Артемом Колосовым, — говорил Носик про своего героя.

Вместе с Мухтаром команде предстоит не только расследовать преступления, но и противостоять крупному криминальному авторитету по прозвищу Антиквар.

Когда именно состоится премьера, канал пока держит в секрете. Но судя по анонсу, ждать осталось недолго.

