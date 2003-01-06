Аниме-сериал «Волчий дождь» рассказывает древнюю японскую легенду о Рае. Согласно сказаниям, незадолго до Конца Света на Земле возникнет портал в лучший мир. Однако найти и открыть его смогут только волки-оборотни. Но есть одна проблема: последнего живого волка видели несколько столетий назад. Правда, ходят слухи, что они до сих пор скрываются среди обычных людей. Киба – один из них, и у него есть чутье на ключ от Рая. Этим ключом должна стать девушка Чеза, вот только ее похищают, а самого волка ранят.