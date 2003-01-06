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Киноафиша Сериалы Волчий дождь

Волчий дождь (2003 - 2004)

Wolf's Rain 18+
Год выпуска 2003
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 12 часов 30 минут

О чем сериал

Аниме-сериал «Волчий дождь» рассказывает древнюю японскую легенду о Рае. Согласно сказаниям, незадолго до Конца Света на Земле возникнет портал в лучший мир. Однако найти и открыть его смогут только волки-оборотни. Но есть одна проблема: последнего живого волка видели несколько столетий назад. Правда, ходят слухи, что они до сих пор скрываются среди обычных людей. Киба – один из них, и у него есть чутье на ключ от Рая. Этим ключом должна стать девушка Чеза, вот только ее похищают, а самого волка ранят.

В ролях
В ролях
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ
Arisa Ogasawara
Mitsuru Miyamoto
Takaya Kuroda
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Волчий дождь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 30 эпизодов
 
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