Quent Yaiden
Посмотри на это.
[Квент показывает Хаббу свою руку, которую Цуме порезал ранее]
Quent Yaiden
Красиво, небось? Это сувенир от разъяренного волка.
Quent Yaiden
Hubb Lebowski
Ты не можешь доказать, что это был волк.
Quent Yaiden
Ну, вокруг не было ни котов, ни хорьков. Был только молодой человек. Это существо превратилось в маленького мальчика у меня на глазах. Это был просто малыш.
Quent Yaiden
Hubb Lebowski
Ты помнишь, как выглядело лицо мальчика?
Quent Yaiden
По какой-то причине, моя память немного расплывчата.
Quent Yaiden
Hubb Lebowski
Может, мне стоит вернуться в другой раз.
Quent Yaiden
Все будет так же. Но я еще не пьяный сегодня вечером.
Quent Yaiden
Hubb Lebowski
Я не знаю, почему я когда-либо думал, что могу прийти к тебе за советом.
Quent Yaiden
Ты одержим волками, да? Ты жаждешь знать все сейчас. Не так ли, детектив?
Quent Yaiden
Hubb Lebowski
Та собака, которую ты застрелил, убежала.
Quent Yaiden
Какой сюрприз.
Hubb Lebowski
И ты думаешь, что она наложила на нас какое-то заклинание, чтобы сбежать?
Quent Yaiden
Ты прав.
Hubb Lebowski
Это просто невозможно.
Quent Yaiden
Эти царапины . . . и тот факт, что ты здесь, должно быть, достаточно доказательств. Их гораздо больше, знаешь ли. Люди, которых ты встречаешь каждый день на рынке, бедные неудачники, которые сидят рядом с тобой в баре . . . Каждый из них может быть волком. Я говорю тебе сейчас слова из "Красной Луны." "От великого духа родился волк, и человек стал его посланником." Другими словами, человеческий род был создан из волков. Так говорит автор "Книги Луны."
Quent Yaiden
Hubb Lebowski
"Книга Луны?"
Quent Yaiden
Я могу так и сказать: Вместо того, чтобы искать волков, тебе, возможно, стоит начать подозревать людей.
Quent Yaiden
