Цитаты из сериала Волчий дождь

Kiba Говорят, нет такого места... как Рай. Даже если ты будешь искать на краю Земли, там ничего нет. Как бы далеко ты ни шел, это всегда одна и та же дорога. Она просто продолжается и продолжается. Но, несмотря на это... Почему я так стремлюсь его найти? Голос зовет меня... Он говорит: "Ищи Рай."
Сова [за кадром] Когда мы рождаемся? Когда умираем? Зачем мы рождаемся? Зачем умираем? Мир разрушен, и мы падали countless раз, всегда возрождаясь из пепла как Рай. Это происходило раньше, и это произойдет снова. Бесконечный цикл жизни и смерти. Мир — это Рай, открытый кем-то, но и эта эпоха тоже почти закончилась. Мы обрели средства превзойти нашу естественную продолжительность жизни, никогда не подозревая, что сам мир завершил свое существование. Эти знания оставили меня в отчаянии, моя судьба разбросана, как лепестки умирающего цветка, словно порыв песчаной буря, она изношена и истерта. Чтобы быть очищенным, мир будет заключен в лёд, чтобы однажды вернуться к началу. Рай — это мир, открытый кем-то...
Kiba Почему? Почему люди всегда смотрят в небо? Зачем ты так стараешься лететь, когда у тебя нет крыльев? Мы побежим на своих собственных ногах.
Цуэме [к Тобоэ] Я хотел отвезти тебя в рай.
Hige [разговаривая с Кибой, который заперт в клетке] Слушай, ты реально облажался. Я видел, как один из нас получал травмы, но никогда так сильно. А ты еще и попал в беду.
Kiba Я могу выбраться отсюда, когда захочу.
Hige Ага. Так почему же ты там?
Kiba Мне просто нужно было немного отдохнуть, вот и всё.
Hige Я Хиге. Рад знакомству.
Kiba Так почему же ты здесь?
Hige Без причины. Просто пахло чем-то интересным, и я последовал за носом, понимаешь? Кроме того, мне больше некуда идти.
Kiba Это не твоя истинная форма. Почему ты прячешься?
Hige Чтобы не оказаться там, где ты. Эти люди нас боятся, так что, понимаешь, если мы будем выглядеть как они, они, в основном, оставят нас в покое.
Kiba Ты лжешь самому себе, чтобы жить жалкой жизнью и умереть жалкой смертью в этом городе?
Hige Нужно делать все, чтобы выжить. Будь таким, и ты вернешься сюда в кратчайшие сроки. Это привлекает слишком много внимания.
Kiba Ты сдал свою гордость как волк?
Hige Ты действительно странный. Но гордость не имеет большого значения, если ты мертв, понимаешь?
Дарсия Мир, в который ты пойдёшь рука об руку с цветочной девой, не знает ни совершенного счастья, ни радости, ни жизни. Потому что в нём нет ни совершенной печали, ни страданий, ни смерти. То, что ждёт впереди, — это рай для волков, нечистые человеки больше не нужны... иди со мной, Чеза, пришло время.
Kiba Все умрут, это естественная часть жизни. Но если у жизни нет цели, ты уже мертв.
Cheza Лёд расползается быстро, мир замерзнет. Скоро этот исчезнет, это поддельный ханабито, это не истинная форма этого.
Kiba Твоя истинная форма?
Cheza Теперь я могу стать...
Kiba Чеза...
Cheza Мир закроется на некоторое время, и мы будем вдали друг от друга.
Kiba Что мне делать? У меня больше нечего защищать.
Cheza Мы бы не встретились, и цветы будут защищать тебя. Киба, потому что ты защитил эту, цветы вернутся и вновь расцветут. Так что когда мир возродится, и Рай откроется, мы встретимся снова. Я буду ждать тебя. Найди эту. И в этот раз Рай, на который ты надеялся, будет...
Tsume Неплохо ты там о**рался.
Kiba Я просто защищался, вот и все.
Tsume Не стоит так быстро убивать.
Kiba Что плохого в убийстве?
Tsume Не знаю, с какой горы ты спустился, но теперь ты в городе. Здесь свои правила.
Kiba Правила? Бегать с кучкой идиотов - одно из правил?
Tsume Я просто использую их.
Kiba Твои правила воняют, как этот город! Какой смысл жить, если надо выбрасывать свою гордость?
Tsume У тебя громкий рот для кого-то, кто на половину мертв.
Cher Degre Теперь я понимаю, что рай — это то, что должны открыть волки. Есть только одно место, которое можно назвать раем, и, думаю, так и должно быть.
Hubb Lebowski [достаёт сигару, взятую из брошенной машины солдат] Так вот для чего была эта празднование...думаешь, у нас есть шанс тоже туда попасть?
Cher Degre Нет, сомневаюсь.
Hubb Lebowski Тогда что, черт возьми, нам делать?
Cher Degre Единственное, что мы можем сделать...исчезнуть.
Hubb Lebowski Почему?
Cher Degre Потому что мир станет искажённым с нами в нём. И всё же в новом мире, созданном духом волков, я уверена, появятся и новые люди.
Hubb Lebowski То есть мы все просто пешки, которые можно выбросить, да? Меня это устраивает.
Cher Degre [сцена меняется на пару в машине] Знаешь, теперь я думаю, что понимаю, почему у нас с тобой никогда не было детей...на каком-то уровне мы знали, что мир заканчивается, нам, может, и казалось, что мы нашли что-то другое, чем можем одержимо заниматься, но правда в том, что мы отказались от будущего. Вот почему я никогда не могла забеременеть.
Hubb Lebowski Ты до сих пор так думаешь?
Cher Degre Какой кусок надежды мне вообще оставался после всего этого?
Hubb Lebowski Я здесь...вместе с тобой. То, на что я почти уже потерял надежду, сбылось. Что бы ни случилось с миром, Шер, я хочу верить в будущее.
Cher Degre [улыбается] Ты действительно изменилась.
Hige Ну давай, теперь мы друзья, верно?
Kiba С твоих уст это звучит как-то подозрительно.
Киба [после того как Дарсия прыгает с утеса за Чезой; возвращается к Цуме] Цума! Ты в порядке?
Цума Я просто немного устал. Давай уже!
Киба Цума...
Цума Я справился с Хиге. Я тоже больше не хочу двигаться. Я знал это с самого начала, знал где-то в сердце. Вот почему я вел спонтанную жизнь. Я был уверен после встречи с тобой... что я не тот, кто откроет Рай.
[стонет]
Цума Иди.
Киба Держись.
Цума Если ты не уйдешь...
Киба Держись за меня...
Цума Давай уже!
[Киба бегает за Дарсией]
Цума Увидимся снова в Раю.
[выет, падает на землю]
Darcia Волки . . . Я благодарен вам, потому что именно вы разбудили её.
Hige Что?
Kiba Кто, черт возьми, ты?
Darcia Цветочная девица моя.
Hige Цветочная девица? Это . . . Чеза?
Darcia Мы встретимся в Раю. Если мы снова встретится, конечно.
Hige Этот хот-дог, должно быть, испёк тебе мозги!
Шер Дегре Если честно, ты звучишь немного одержимо.
Хабб Лебовски Я не одержим, Шер. Не переживай. Я, наверное, просто ищу повод, чтобы снова тебя увидеть.
Дарсия Чеза тебе не важна, верно?
Шер Дегре Кто ты?
Дарсия Все сейчас отдыхают. Ты тоже выглядишь уставшим. Тебе стоит немного отдохнуть.
Quent Yaiden Посмотри на это.
Quent Yaiden Посмотри на это.
[Квент показывает Хаббу свою руку, которую Цуме порезал ранее]
Quent Yaiden Красиво, небось? Это сувенир от разъяренного волка.
Quent Yaiden Красиво, небось? Это сувенир от разъяренного волка.
Hubb Lebowski Ты не можешь доказать, что это был волк.
Quent Yaiden Ну, вокруг не было ни котов, ни хорьков. Был только молодой человек. Это существо превратилось в маленького мальчика у меня на глазах. Это был просто малыш.
Hubb Lebowski Ты помнишь, как выглядело лицо мальчика?
Quent Yaiden По какой-то причине, моя память немного расплывчата.
Hubb Lebowski Ты помнишь, как выглядело лицо мальчика?
Quent Yaiden По какой-то причине, моя память немного расплывчата.
Quent Yaiden По какой-то причине, моя память немного расплывчата.
Hubb Lebowski Может, мне стоит вернуться в другой раз.
Quent Yaiden Все будет так же. Но я еще не пьяный сегодня вечером.
Quent Yaiden Все будет так же. Но я еще не пьяный сегодня вечером.
Hubb Lebowski Я не знаю, почему я когда-либо думал, что могу прийти к тебе за советом.
Quent Yaiden Ты одержим волками, да? Ты жаждешь знать все сейчас. Не так ли, детектив?
Hubb Lebowski Та собака, которую ты застрелил, убежала.
Quent Yaiden Какой сюрприз.
Hubb Lebowski Та собака, которую ты застрелил, убежала.
Quent Yaiden Какой сюрприз.
Quent Yaiden Какой сюрприз.
Hubb Lebowski И ты думаешь, что она наложила на нас какое-то заклинание, чтобы сбежать?
Quent Yaiden Ты прав.
Quent Yaiden Ты прав.
Hubb Lebowski Это просто невозможно.
Quent Yaiden Эти царапины . . . и тот факт, что ты здесь, должно быть, достаточно доказательств. Их гораздо больше, знаешь ли. Люди, которых ты встречаешь каждый день на рынке, бедные неудачники, которые сидят рядом с тобой в баре . . . Каждый из них может быть волком. Я говорю тебе сейчас слова из "Красной Луны." "От великого духа родился волк, и человек стал его посланником." Другими словами, человеческий род был создан из волков. Так говорит автор "Книги Луны."
Hubb Lebowski "Книга Луны?"
Quent Yaiden Я могу так и сказать: Вместо того, чтобы искать волков, тебе, возможно, стоит начать подозревать людей.
Hubb Lebowski "Книга Луны?"
Quent Yaiden Я могу так и сказать: Вместо того, чтобы искать волков, тебе, возможно, стоит начать подозревать людей.
Quent Yaiden Я могу так и сказать: Вместо того, чтобы искать волков, тебе, возможно, стоит начать подозревать людей.
Хабб Лебовски Шер... Шер! Шер! Шер...
Шер Дегр Слушай меня, Хабб... Ты стал очень надежным.
Хабб Лебовски Да, потому что я должен защищать тебя.
[Шер улыбается.]
Хабб Лебовски Мы можем начать всё с начала. Ребёнка тоже... давай заведём ребёнка. Мы будем печь хлеб... и...
Хабб Лебовски [когда глаза Шер тускнеют] Верно, мы вырастим птичку. Всё будет хорошо... Всё будет хорошо.
Хабб Лебовски Шер... Шер! Шер...
[рыдая, выкрикивает её имя; все скорбят]
Тобое [после перестрелки с Дарсией] Старик... старик... Мне жаль. Я...
Квент Яиден Я... был тем, кто выстрелил в тебя.
Квент Яиден Я... был тем, кто выстрелил в тебя.
Тобое Я... дал обещание Блу, что буду защищать тебя. Но я провалил его. Прости. Я хотел остаться с тобой, как Блу, и защищать тебя. Было бы здорово, если бы все могли вместе попасть в Рай.
[лежит на руке Квента]
Тобое Пожалуйста, позволь мне заснуть здесь.
Квент Яиден Это было... Я вижу... Это был ты... Это был ты.
Квент Яиден Это было... Я вижу... Это был ты... Это был ты.
[обнимает тело Тобое, пока плачет]
Блу [когда приходят Хиге и Блу] Старик... старик... старик.
[как Квент смотрит на нее, его глаза тускнеют; начинает всхлипывать]
Blue Ты здесь, Хиге?
Hige Да, я здесь.
Blue У меня всё расплывчато. И я...
Hige Не о чем беспокоиться. Я не ухожу. Мы можем оставаться вместе так навсегда.
[кладет руку на лоб Блю, убирает волосы, чтобы показать кровь]
Blue [закрывает глаза, вздыхает] Так тепло.
Hige Эй, вот ты где. Чезу забрал Дарсия, а Киба пошел за ним.
Tsume Не говори!
Hige Можешь сделать мне одолжение? Убей меня своими клыками. Ты все еще не можешь меня простить? Я все еще предатель?
Tsume Теперь это никого не волнует!
Hige Пожалуйста... Мне больно. Цуне.
[Цуне вгрызается в его шею]
Hige Давай встретимся снова в Раю.
Шер Дегре [о Чезе] Я никогда не видела такого выражения на её лице. Решение изменилось?
Ассистент Шер Нет, всё как всегда.
Другой учёный Как думаешь, она пробудилась?
Шер Дегре Согласно данным, что нам оставили, первым, на что Чеза отреагировала, была кровь, не так ли?
Другой учёный Ты имеешь в виду волчью кровь?
Шер Дегре Да. Запах волчьей крови.
Ассистент Шер Но какие доказательства есть, что -
Шер Дегре Нет. Существуют многие вещи, которые нельзя объяснить лишь из-за отсутствия доказательств. Само существование Чезы – это выдающееся достижение алхимии, которая не подтверждена. Цветочная Девушка и волки притягиваются друг к другу. Как в сказании древнего учёного.
Хабб Лебовски Квент Яйден . . . Итак, не скажешь, что привело шерифа Кириоса в наш скромный город? У тебя там разжижка, но я сомневаюсь, что ты пришёл сюда только для охоты.
Квент Яйден Где оно? Существо, которого я убил?
Квент Яйден Где оно? Существо, которого я убил?
Хабб Лебовски Оно, похоже, мертво. Тело утилизируют здесь.
Квент Яйден Это невозможно! Нет ни единого шанса на то, что это существо мёртвое! Покажи мне его, и я тебе поверю! Ты не понимаешь?! Это же волк!
Хабб Лебовски Волк? Ты думаешь, что это волк?
Квент Яйден Он выглядит как собака, но это не так! Это волк! Ты не серьезно думаешь, что мы всех их перебили, а? Детектив?!
Хабб Лебовски Волк? Ты думаешь, что это волк?
Квент Яйден Он выглядит как собака, но это не так! Это волк! Ты не серьезно думаешь, что мы всех их перебили, а? Детектив?!
Квент Яйден Он выглядит как собака, но это не так! Это волк! Ты не серьезно думаешь, что мы всех их перебили, а? Детектив?!
Хабб Лебовски Последний раз волка видели более двухсот лет назад. Как ты думаешь, они выжили так долго, чтобы их не заметили? Горы и леса все исчезли. Им больше негде прятаться.
Квент Яйден Я тебе говорю, они как-то наложили на нас заклятие! Они вокруг нас! Волки существуют, и нам нужно убить их всех!
Квент Яйден Я тебе говорю, они как-то наложили на нас заклятие! Они вокруг нас! Волки существуют, и нам нужно убить их всех!
Hubb Lebowski Я думал, что такие вещи в твоей юрисдикции.
Cher Degre Так что, она жива?
Hubb Lebowski Едва. Думаю, это лишь вопрос времени, прежде чем она исчезнет.
Cher Degre Звучит как мы.
Hubb Lebowski Мы еще не сдались. Нам просто нужно продолжать пытаться.
Cher Degre Я не так уж уверена.
Hubb Lebowski [Хабб и Шер входят в комнату и видят Хиге перед волчьей формой Кибы, который находится в клетке] Эй, что ты делаешь? С какого отдела ты?
Hige Ой, прости. Я искал уборочные принадлежности и, эм, заблудился.
Hubb Lebowski Уборочный персонал, да? Просто выходи через ту дверь . . .
[Хабб указывает на открытую дверь]
Hubb Lebowski . . . а кабинет с принадлежностями будет справа от тебя.
Hige О, правда? Спасибо.
[Хиге покидает комнату через открытую дверь]
Hubb Lebowski Итак, думаешь, это волк?
Cher Degre Не знаю. Во-первых, я никогда ранее его не видела. Но если это волк, возможно, это связано с внезапной реакцией Чезы.
Hubb Lebowski О, пожалуйста. Опять Чеза.
Cher Degre Что это должно значить?
Hubb Lebowski Из-за Чезы ты и я расстались.
Cher Degre Хватит вести себя как идиот, Хабб, и отнеси это в лабораторию.
Hubb Lebowski Я позже заставлю кого-то сделать это. С собаками у меня не очень складывается. На самом деле, я на них аллергик.
Cher Degre Вот почему ты и я никогда не сработаемся.
Hubb Lebowski Не знаю; может, это только вопрос времени.
Hige Твои раны... Они уже зажили?
Kiba Да. В конце концов, сегодня полнолуние.
Hige Так почему ты пришёл в этот убogий город?
Kiba Я уловил что-то: запах Лунного Цветка. Он шёл из этого города.
Hige Да, знаю. Мой нос может сказать, когда собака с#ает за десять километров.
Kiba Да? Это должно сильно вонять.
Hige Определённо!
Kiba Так почему ты сбежал со мной?
Hige Не знаю. Просто так получилось, наверное. К тому же, ты кажешься довольно интересным. Так что дальше? Куда ты направляешься?
Kiba В Рай. Здесь нет лунного света.
Hige Рай, да? Звучит весело.
Kiba Меня зовут... Киба.
Toboe Спасибо большое. За то раньше.
Leara Что?
Toboe За сосиски.
Leara Что . . .
Toboe Помнишь ту собаку в переулке на днях? Ну, она моя.
Leara Эта красивая собака твоя?
Toboe "Эта красивая . . ." Эм, да! Да, она моя!
Leara Но как ты узнал об этом?
Toboe Эм, от женщины в магазине.
Leara Как её зовут, кстати?
Toboe А, имя? Имя - Тобоэ.
Leara Тобоэ? Какое странное имя.
Toboe Да, наверное.
Leara Меня зовут Лера. А тебя?
Toboe Я только что тебе сказал. Это Тобоэ!
Leara Я думала, это имя твоей собаки.
Toboe О. Эм, ну, мы очень похожи, поэтому я решил назвать его в свою честь.
Leara Ты действительно странный, это точно.
Toboe Кто, черт возьми, был этот тип? И что за дела с его псом?
Tsume Без понятия.
Toboe Ты Цу梅, да? Ух ты. Это первый раз, когда я встречаю другого волка. Я слышал о тебе слухи от ворон. Говорят, ты дружишь с людьми и бегаешь с ними по лесу! Ха, ха.
Tsume Ты неправильно слышал.
Toboe Я Тобоэ. Спасибо за помощь там. Знаешь, я тоже всю жизнь был с людьми.
Tsume Просто проваливай, ладно? Я начинаю беситься. А это происходит только в компании идиотов.
Toboe Но... Разве я не могу пойти с тобой?
Tsume Нет. Не можешь.
Toboe Я никогда не хотел никого убивать. Бабушка, она... Я был один на входе в купол, и она была такой хорошей. Она сказала, что я такой маленький, что мои глаза едва открылись.
[Тобо держит четыре белых браслета на правом предплечье]
Toboe Она подарила это мне, и мы жили вместе с тех пор.
Tsume Ты хочешь сказать, что она держала тебя как домашнего питомца. Ты был приручен, не более чем послушный пес.
Toboe Нет! Я... Я только... Я хотел защитить её. Но она всё равно...
Tsume Она всё равно выгнала тебя?
Toboe Она всё равно умерла. Она умерла. Я позволил ей умереть.
Квент Яйден Ну, посмотри, кто это. Детектив Данди.
Квент Яйден Ну, посмотри, кто это. Детектив Данди.
Quent Yaiden Всегда полезно иметь друга рядом, когда пересекаешь горы. Никогда не знаешь, с чем столкнешься. Например, с медведями - или волками.
Quent Yaiden Всегда полезно иметь друга рядом, когда пересекаешь горы. Никогда не знаешь, с чем столкнешься. Например, с медведями - или волками.
Bartender Волки, а? Это что-то, о чем я давно не слышал. С тех пор как мой дедушка был жив. Он говорил, что когда мир подойдет к концу, Рай наконец откроется. Единственная проблема в том, что только волки смогут его найти. Кто знает? Может быть, мир заканчивается прямо сейчас.
Quent Yaiden Волки всего лишь слуги смерти! Не верь в этот языческий бред!
Quent Yaiden Волки всего лишь слуги смерти! Не верь в этот языческий бред!
Bartender Расслабься, старик. Волки вымерли более двухсот лет назад. Это просто детская сказка.
Quent Yaiden Дело в сказках . . . в них всегда есть доля правды.
Quent Yaiden Дело в сказках . . . в них всегда есть доля правды.
