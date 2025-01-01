Hige [разговаривая с Кибой, который заперт в клетке] Слушай, ты реально облажался. Я видел, как один из нас получал травмы, но никогда так сильно. А ты еще и попал в беду.

Kiba Я могу выбраться отсюда, когда захочу.

Hige Ага. Так почему же ты там?

Kiba Мне просто нужно было немного отдохнуть, вот и всё.

Hige Я Хиге. Рад знакомству.

Kiba Так почему же ты здесь?

Hige Без причины. Просто пахло чем-то интересным, и я последовал за носом, понимаешь? Кроме того, мне больше некуда идти.

Kiba Это не твоя истинная форма. Почему ты прячешься?

Hige Чтобы не оказаться там, где ты. Эти люди нас боятся, так что, понимаешь, если мы будем выглядеть как они, они, в основном, оставят нас в покое.

Kiba Ты лжешь самому себе, чтобы жить жалкой жизнью и умереть жалкой смертью в этом городе?

Hige Нужно делать все, чтобы выжить. Будь таким, и ты вернешься сюда в кратчайшие сроки. Это привлекает слишком много внимания.

Kiba Ты сдал свою гордость как волк?