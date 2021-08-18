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Постер сериала Один-единственный
Постер сериала Один-единственный
Постер сериала Один-единственный
Постер сериала Один-единственный
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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4 постера
Киноафиша Сериалы Один-единственный

Один-единственный (2021 - 2021)

Zhou sheng ru gu 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Когда-то Чжоу Шэнчень, младший сын императора, дал клятву никогда больше не возвращаться в королевский дворец, чтобы укрепить власть своего старшего брата. В 13 лет он впервые вышел на поле боя, а теперь стал известным генералом, который не проиграл ни одной битвы. Печальные вести о смерти брата заставляют его вернуться в столицу, чтобы присягнуть на верность новому императору — малолетнему племяннику с матерью-регентшей. В доказательство верности Шэнчень соглашается взять к себе на обучение дочь богатого аристократа Цуй Шии. Между учителем и ученицей вспыхивает страсть, но быть вместе им не суждено: девушка была обручена с императором еще до своего рождения.

В ролях
В ролях
Лю Вэйвэй
Бай Лу
Су Мэнъюнь
Ван Синъюэ
Yang Yu
Жэнь Цзялунь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
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Сезоны
Один-единственный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 24 эпизода
 
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