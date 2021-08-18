Когда-то Чжоу Шэнчень, младший сын императора, дал клятву никогда больше не возвращаться в королевский дворец, чтобы укрепить власть своего старшего брата. В 13 лет он впервые вышел на поле боя, а теперь стал известным генералом, который не проиграл ни одной битвы. Печальные вести о смерти брата заставляют его вернуться в столицу, чтобы присягнуть на верность новому императору — малолетнему племяннику с матерью-регентшей. В доказательство верности Шэнчень соглашается взять к себе на обучение дочь богатого аристократа Цуй Шии. Между учителем и ученицей вспыхивает страсть, но быть вместе им не суждено: девушка была обручена с императором еще до своего рождения.