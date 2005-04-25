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Постер сериала Наперекор судьбе
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Киноафиша Сериалы Наперекор судьбе

Наперекор судьбе (2005 - 2005)

Contra viento y marea 18+
Год выпуска 2005
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Las Estrellas
Продолжительность сериала 105 часов 0 минут

О чем сериал

После смерти матери юная Наталья переехала в дом своей доброй тёти и подлого дяди. Он попытался грязно заработать на племяннице, но Наталья чудом сбежала. Она попадает в особняк богатой семьи, где всем заправляет хваткая бизнесвумен Аполлония Рудель. А позднее в бурной жизни сироты появляется экс-заключённый Себастьян, получивший несправедливый приговор. Он влюбляется без оглядки. Между ними встаёт другой поклонник Натальи, его брат Эдуардо, и властная Аполлония со своими планами. Кто же выйдет победителем из этой войны за любовь?

В ролях
В ролях
Адриана Фонсека
Себастьян Рульи
Асела Робинсон
Марлене Фавела
Карлос Баларт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Наперекор судьбе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 140 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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