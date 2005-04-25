После смерти матери юная Наталья переехала в дом своей доброй тёти и подлого дяди. Он попытался грязно заработать на племяннице, но Наталья чудом сбежала. Она попадает в особняк богатой семьи, где всем заправляет хваткая бизнесвумен Аполлония Рудель. А позднее в бурной жизни сироты появляется экс-заключённый Себастьян, получивший несправедливый приговор. Он влюбляется без оглядки. Между ними встаёт другой поклонник Натальи, его брат Эдуардо, и властная Аполлония со своими планами. Кто же выйдет победителем из этой войны за любовь?