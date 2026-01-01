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Скоро в прокате «Робоняня»
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Наперекор судьбе
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Места и даты съемок сериала Наперекор судьбе
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Наперекор судьбе
Колима, Мексика
Даты съемок сериала Наперекор судьбе
18 октября 2004 - 30 декабря 2005
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Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро
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