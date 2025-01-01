Мать АполонииТы ужасная мать! Ты хотела спать со своим собственным сыном!
Аполония Руделл де Серрано[даёт пощёчину] Замолчи, старая ведьма!
Аполония Рудель де СерраноЭто происходит с Эдуардо из-за тебя!
[даёт пощёчину]
Наталия Риос СолерНе смей меня бить! Это же твоя вина! Ты заставила меня выйти замуж за Эдуардо, даже когда знала, что я его не любила, и заставила держать в тайне свою любовь к Себастьяну! Ты дала Эдуардо иллюзии любви, которой никогда не было, и если он страдает сейчас, это твоя вина!
Себастьян Карденаc КонтрерасЧто происходит?
РабочийМы на забастовке.
Себастьян Карденаc КонтрерасА я только сегодня начал работать...
Natalia Ríos SolerСандра! Как дела?
Sandra Serrano RudellУжасно. Наталия, ты не представляешь, какой это ад - быть замужем за мужчиной, который тебя не любит.
РенатоЕсли ты не придёшь со мной добровольно, я тебя украду.
[поднимает её на руки, как невесту]
Сандра Серрано Руделл[плача] Никогда не покидай меня, Ренато.
Ренато[с грустью смотрит на неё] Сандра.
[опускает её]
Регина/ЛунаМне нужно на работу.
Себастья́н Карденас Контрерас[хватает её] Я же говорил, ты больше не работаешь в баре!
Регина/ЛунаОтпусти меня! Я не собираюсь терпеть от тебя ни насилия, ни плохого настроения, только потому что твоя драгоценная Наталия сегодня вышла замуж.
Zarela Balmaceda SandovalТы маленькая распутница! Ты действительно думала, что никто не узнает о тебе и Профессоре? Ты заслуживаешь каждого удара, который мой брат тебе нанес!
Sandra Serrano Rudell[хлопает её] Твой брат последний, кто может это говорить! Я не стыжусь своей любви, и Иманол не имел права меня бить!
Imanol Balmaceda Sandoval[гладя её груди] Я всегда отлично провожу время с тобой.
JuncalЕдинственное, что имеет значение в этих отношениях – это ты.
Imanol Balmaceda SandovalКуда ты уходишь?
JuncalЯ ухожу, Иманол, я устала от этого. И, надеюсь, когда я вернусь, мне больше никогда не придется тебя видеть!
Natalia Ríos Soler[он случайно сбивает её с ног, она падает в клумбу с цветами]
[улыбается]
Natalia Ríos SolerНу, помоги мне встать.
Sebastián Cárdenas ContrerasИзвини.
[помогает ей встать]
Sebastián Cárdenas ContrerasДело в том, что смотреть на тебя, окружённую цветами, я подумал... если у весны было бы лицо, то это было бы твоё.
Natalia Ríos Soler[смеётся] Мне нужно идти.
Sebastián Cárdenas ContrerasОна такая красивая.
Наталия Риос Солер[в баре, полном проституток] Я не хочу здесь оставаться, я уезжаю!
Ла КолорадаТы никуда не уедешь, пока я не скажу.
[Наталия открывает дверь, и там стоит крупный мужчина]
Аполония Рудель де СерраноЧто ты со мной сделала?
Мать АполонииНе переживай, яд подействует быстро.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Асела Робинсон
Azela Robinson
Марлене Фавела
Marlene Favela
Себастьян Рульи
Sebastián Rulli
Адриана Фонсека
Adriana Fonseca
