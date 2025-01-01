Ренато Если ты не придёшь со мной добровольно, я тебя украду.

[поднимает её на руки, как невесту]

Сандра Серрано Руделл [плача] Никогда не покидай меня, Ренато.

Ренато [с грустью смотрит на неё] Сандра.