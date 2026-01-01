Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Аватар: Пламя и пепел»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Длинный протокол 2025, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Длинный протокол
Сезоны
Сезон 1
Dlinnyj protokol
Название
Сезон 1
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий сериала Длинный протокол
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном
Этого героя «Игры престолов» напрасно вырезали из сериала: если прочитать черновики сценария, то выясняется, что его боялась сама Мелисандра
Про «Ведьмака» слышали все, а что насчет остальных? 5 громких сериалов Netflix, которые основаны на книгах
Иностранцы сняли фильм-издевку над русским «Буратино»: то, что вышло, трудно развидеть — выше 3 баллов не поставить
В «Зверополис» кошкам и собакам дорога заказана: почему самых популярных животных заменили на лиса и зайчиху
«Зверо», но не «полис»: лишь один зарубежный мульт в России собрал больше «Человека-Бензопилы» в 2025-м – в США сборы вдвое меньше
Жалких 3% правды: у шеф-повара Ивлева есть веский повод ненавидеть легендарную «Кухню» - «Это полный бред, а не сериал»
Тест: вспомните 5 фильмов СССР по героиням в очках – даже не мечтайте увидеть тут мымру из «Служебного романа»
234 млн просмотров, и это только за 2025-й: с прискорбием признаю, что Netflix выпустили «убийцу» «Йеллоустоуна»
Глянцевый детектив о богачах? Заблуждаетесь! Скрытые смыслы «Большой маленькой лжи» в России поняли единицы
Второй сезон «Добро пожаловать в Дерри» будет еще мрачнее первого: у Кинга есть козырь — ждем сюжетную линию с героем «Зеленой мили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667