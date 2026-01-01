«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном

Этого героя «Игры престолов» напрасно вырезали из сериала: если прочитать черновики сценария, то выясняется, что его боялась сама Мелисандра

Про «Ведьмака» слышали все, а что насчет остальных? 5 громких сериалов Netflix, которые основаны на книгах

Иностранцы сняли фильм-издевку над русским «Буратино»: то, что вышло, трудно развидеть — выше 3 баллов не поставить

В «Зверополис» кошкам и собакам дорога заказана: почему самых популярных животных заменили на лиса и зайчиху

«Зверо», но не «полис»: лишь один зарубежный мульт в России собрал больше «Человека-Бензопилы» в 2025-м – в США сборы вдвое меньше

Жалких 3% правды: у шеф-повара Ивлева есть веский повод ненавидеть легендарную «Кухню» - «Это полный бред, а не сериал»

Тест: вспомните 5 фильмов СССР по героиням в очках – даже не мечтайте увидеть тут мымру из «Служебного романа»

234 млн просмотров, и это только за 2025-й: с прискорбием признаю, что Netflix выпустили «убийцу» «Йеллоустоуна»

Глянцевый детектив о богачах? Заблуждаетесь! Скрытые смыслы «Большой маленькой лжи» в России поняли единицы