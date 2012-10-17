Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Пригород 2011 - 2014 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Пригород
Сезоны
Сезон 2
Suburgatory
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
17 октября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
22
Продолжительность сезона
8 часов 4 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Пригород»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Возвращение домой
Homecoming
Сезон 2
Серия 1
17 октября 2012
Ведьма Восточного Четсвина
The Witch of East Chatswin
Сезон 2
Серия 2
24 октября 2012
Песня Райана
Ryan's Song
Сезон 2
Серия 3
31 октября 2012
Поролоновый палец
Foam Finger
Сезон 2
Серия 4
7 ноября 2012
Ловля дружбы
The Wishbone
Сезон 2
Серия 5
14 ноября 2012
Рыба дружбы
Friendship Fish
Сезон 2
Серия 6
28 ноября 2012
Приступ боли
Krampus
Сезон 2
Серия 7
5 декабря 2012
Черный тайский
Black Thai
Сезон 2
Серия 8
9 января 2013
День младшего секретаря
Junior Secretary's Day
Сезон 2
Серия 9
16 января 2013
Курица по-китайски
Chinese Chicken
Сезон 2
Серия 10
23 января 2013
Якулт-лидер
Yakult Leader
Сезон 2
Серия 11
30 января 2013
Язык тела
Body Talk
Сезон 2
Серия 12
6 февраля 2013
Токсины и мешковина
Blowtox and Burlap
Сезон 2
Серия 13
13 февраля 2013
Попрыгунчик и сострадание
T-Ball & Sympathy
Сезон 2
Серия 14
20 февраля 2013
Покидая Четсвин
Leaving Chatswin
Сезон 2
Серия 15
27 февраля 2013
Как быть ребенком
How to Be a Baby
Сезон 2
Серия 16
6 марта 2013
Ешь, молись, ешь
Eat, Pray, Eat
Сезон 2
Серия 17
20 марта 2013
Пересмешник
Brown Trembler
Сезон 2
Серия 18
27 марта 2013
Декабрьский разворот
Decemberfold
Сезон 2
Серия 19
3 апреля 2013
Вперед, игроки!
Go, Gamblers
Сезон 2
Серия 20
10 апреля 2013
Мяу-апокалипсис
Apocalypse Meow
Сезон 2
Серия 21
17 апреля 2013
Бродячие собаки
Stray Dogs
Сезон 2
Серия 22
17 апреля 2013
График выхода всех сериалов
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?
И в «Игре престолов», и в «Доме дракона» его боялись все: правда о Железном троне, который калечил королей Вестероса
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой
Наконец-то Дэндзи счастлив: «Человек-бензопила: История Резе» получил альтернативную концовку (читавшим мангу — как ножом по сердцу)
Теперь ты некромант, Гарри: новый фильм по Поттеру снимут вовсе не по книге Роулинг — авторы вдохновились культовым аниме нулевых
Бортко читал между строк: фильм «Собачье сердце» почти во всем лучше книги Булгакова — 3 причины, с которыми глупо спорить
Сон Ки Хун, фронтмен или полицейский? Подскажет тест-гороскоп — выберите свой знак зодиака и узнайте, с кем из героев вы похожи
Советский «Вий» до смерти пугал даже иностранцев, но в мифологии этот монстр куда страшнее: фильм все слишком упростил
Про «Анатомию страсти» сразу забыли: в топ-5 Netflix ворвался новый сериал про врачей — в США сейчас смотрят только его
Прошло 15 лет, а «Сумерки» все еще в моде — каждую осень хочется сбежать в Форкс: кинокритик объяснил, почему история Беллы на века
«Входит в мой список из 10 лучших»: свежая фэнтези-дорама от Netflix получила 8,5 баллов — особенно зайдет фанатам кулинарных реалити
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667