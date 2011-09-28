Меню
Пригород 2011 - 2014 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Suburgatory
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 сентября 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
22
Продолжительность сезона
8 часов 4 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Пригород»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
28 сентября 2011
Барбекю
The Barbecue
Сезон 1
Серия 2
5 октября 2011
Болтун
The Chatterer
Сезон 1
Серия 3
12 октября 2011
Не называй меня Ширли
Don't Call Me Shirley
Сезон 1
Серия 4
19 октября 2011
Хэллоуин
Halloween
Сезон 1
Серия 5
26 октября 2011
Дело о сиротах
Charity Case
Сезон 1
Серия 6
2 ноября 2011
Сладкие шестнадцать лет
Sweet Sixteen
Сезон 1
Серия 7
16 ноября 2011
День Благодарения
Thanksgiving
Сезон 1
Серия 8
23 ноября 2011
Щелкунчик
The Nutcracker
Сезон 1
Серия 9
7 декабря 2011
Ведет мисс Далия
Driving Miss Dalia
Сезон 1
Серия 10
4 января 2012
Из пригорода
Out in the Burbs
Сезон 1
Серия 11
11 января 2012
Поездка в казино
The Casino Trip
Сезон 1
Серия 12
18 января 2012
Секс и пригород
Sex and the Suburbs
Сезон 1
Серия 13
8 февраля 2012
Тело
The Body
Сезон 1
Серия 14
15 февраля 2012
Огонь с огнем
Fire with Fire
Сезон 1
Серия 15
22 февраля 2012
Поэтическая несправедливость
Poetic Injustice
Сезон 1
Серия 16
29 февраля 2012
День Независимости
Independence Day
Сезон 1
Серия 17
14 марта 2012
Замедляя время
Down Time
Сезон 1
Серия 18
11 апреля 2012
Вход в Эдем
Entering Eden
Сезон 1
Серия 19
18 апреля 2012
Не слышу зла
Hear No Evil
Сезон 1
Серия 20
2 мая 2012
Великий компромисс
The Great Compromise
Сезон 1
Серия 21
9 мая 2012
Бремя
The Motherload
Сезон 1
Серия 22
16 мая 2012
