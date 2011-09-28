Меню
Пригород 2011 - 2014 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пригород
Suburgatory 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Пригород» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2011
Барбекю The Barbecue
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2011
Болтун The Chatterer
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2011
Не называй меня Ширли Don't Call Me Shirley
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2011
Хэллоуин Halloween
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2011
Дело о сиротах Charity Case
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2011
Сладкие шестнадцать лет Sweet Sixteen
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2011
День Благодарения Thanksgiving
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2011
Щелкунчик The Nutcracker
Сезон 1 Серия 9
7 декабря 2011
Ведет мисс Далия Driving Miss Dalia
Сезон 1 Серия 10
4 января 2012
Из пригорода Out in the Burbs
Сезон 1 Серия 11
11 января 2012
Поездка в казино The Casino Trip
Сезон 1 Серия 12
18 января 2012
Секс и пригород Sex and the Suburbs
Сезон 1 Серия 13
8 февраля 2012
Тело The Body
Сезон 1 Серия 14
15 февраля 2012
Огонь с огнем Fire with Fire
Сезон 1 Серия 15
22 февраля 2012
Поэтическая несправедливость Poetic Injustice
Сезон 1 Серия 16
29 февраля 2012
День Независимости Independence Day
Сезон 1 Серия 17
14 марта 2012
Замедляя время Down Time
Сезон 1 Серия 18
11 апреля 2012
Вход в Эдем Entering Eden
Сезон 1 Серия 19
18 апреля 2012
Не слышу зла Hear No Evil
Сезон 1 Серия 20
2 мая 2012
Великий компромисс The Great Compromise
Сезон 1 Серия 21
9 мая 2012
Бремя The Motherload
Сезон 1 Серия 22
16 мая 2012
