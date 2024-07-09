Приключение в другом мире с милыми девушками рядом и способностями, похожими на видеоигры, - звучит как мечта аниме-фанатов, верно? Но только не для меланхоличного автора Осаму Дадзая, который предпочел бы в буквальном смысле слова умереть. Видеоигры еще даже не изобрели, когда в 1948 году он попадает в другой мир. Правда, все фантастические приключения, в которые он постоянно попадает, лишь мешают его поэтической мечте найти идеальное место для смерти. Но сколько бы он ни рисковал своей шкурой, все, кажется, заканчивается хорошо.

