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Постер сериала Дисквалифицирован по жизни
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Киноафиша Сериалы Дисквалифицирован по жизни

Дисквалифицирован по жизни (2024 - …)

Isekai Shikkaku 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Приключение в другом мире с милыми девушками рядом и способностями, похожими на видеоигры, - звучит как мечта аниме-фанатов, верно? Но только не для меланхоличного автора Осаму Дадзая, который предпочел бы в буквальном смысле слова умереть. Видеоигры еще даже не изобрели, когда в 1948 году он попадает в другой мир. Правда, все фантастические приключения, в которые он постоянно попадает, лишь мешают его поэтической мечте найти идеальное место для смерти. Но сколько бы он ни рисковал своей шкурой, все, кажется, заканчивается хорошо. 
 

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Дисквалифицирован по жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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