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Постер сериала Флауэрсы
Постер сериала Флауэрсы
Постер сериала Флауэрсы
Рейтинги
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3 постера
Киноафиша Сериалы Флауэрсы

Флауэрсы (2016 - 2018)

Flowers 18+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Эксцентричная семья Флауэрсов изо всех сил старается быть одним целым. Морис Флауэрс является автором серии детских книг «The Grubbs», он и его жена Дебора на грани развода. Пока Морис борется с внутренними демонами и темными тайнами, Дебора начинает подозревать, что Морис испытывает влечение к молодому иллюстратору своих произведений. Супруги живут в жутком, скрипучем, разрушающемся старом доме с матерью Мориса и их 25-летними детьми, близнецами Эми и Дональдом. Оба близнеца конкурируют за любовь своей привлекательной соседки Абигайль.

Флауэрсы - трейлер первого сезона
Флауэрсы  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джулиан Бэррэтт
Джулиан Бэррэтт
Оливия Колман
Оливия Колман
Софи Брукс
Дезире Акхаван
Софи Ди Мартино
Софи Ди Мартино
Уилл Шарп
Уилл Шарп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Флауэрсы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Флауэрсы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 6 эпизодов
 
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