Эксцентричная семья Флауэрсов изо всех сил старается быть одним целым. Морис Флауэрс является автором серии детских книг «The Grubbs», он и его жена Дебора на грани развода. Пока Морис борется с внутренними демонами и темными тайнами, Дебора начинает подозревать, что Морис испытывает влечение к молодому иллюстратору своих произведений. Супруги живут в жутком, скрипучем, разрушающемся старом доме с матерью Мориса и их 25-летними детьми, близнецами Эми и Дональдом. Оба близнеца конкурируют за любовь своей привлекательной соседки Абигайль.