Флауэрсы 2016 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Флауэрсы
Flowers
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 11 голосов
8 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Флауэрсы»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
11 июня 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
11 июня 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 июня 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
13 июня 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
14 июня 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
15 июня 2018
