Флауэрсы 2016 - 2018, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Flowers
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
11 июня 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
11
голосов
8
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Флауэрсы»
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
11 июня 2018
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
11 июня 2018
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
12 июня 2018
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
13 июня 2018
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
14 июня 2018
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
15 июня 2018
