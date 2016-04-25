Меню
Флауэрсы 2016 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Флауэрсы
Флауэрсы Сезоны Сезон 1
Flowers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 11 голосов
8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Флауэрсы»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2016
