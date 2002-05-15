Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Хикару и го 2001 - 2003 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Хикару и го
Сезоны
Сезон 2
Hikaru no Go
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
15 мая 2002
Год выпуска
2002
Количество серий
30
Продолжительность сезона
12 часов 30 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Хикару и го»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Отборочный тур
The Preliminary Starts
Сезон 2
Серия 1
15 мая 2002
Отборочный тур – последний день
The Last Day of the Preliminaries
Сезон 2
Серия 2
22 мая 2002
Есть команда!
Team Formed!
Сезон 2
Серия 3
29 мая 2002
Не победа
Don't Win
Сезон 2
Серия 4
5 июня 2002
Здесь выиграет только один
There is Only One Winner
Сезон 2
Серия 5
12 июня 2002
Моё имя
My Name is...
Сезон 2
Серия 6
19 июня 2002
Экзамен на про начинается
The Pro Exam Begins
Сезон 2
Серия 7
26 июня 2002
Репетитор
The Challengers
Сезон 2
Серия 8
3 июля 2002
Моментальная смерть!
The Dead Moment
Сезон 2
Серия 9
10 июля 2002
Недостойная победа
Whereabouts of the Win
Сезон 2
Серия 10
17 июля 2002
Три недели – это срок
Three Weeks Isn't Enough!
Сезон 2
Серия 11
24 июля 2002
Первый уже сдал
The First One to Pass
Сезон 2
Серия 12
31 июля 2002
Вая против Синдо
Waya vs Shindou
Сезон 2
Серия 13
7 августа 2002
На грани жизни
A Desperate Life
Сезон 2
Серия 14
14 августа 2002
Хикару против Оти
Hikaru vs Ochi
Сезон 2
Серия 15
21 августа 2002
Последний день экзамена
The Last Day of the Pro Exam Finals
Сезон 2
Серия 16
28 августа 2002
В мир профессионалов
To the World of the Pros
Сезон 2
Серия 17
4 сентября 2002
Сай против Мэйдзина
Sai vs Meijin
Сезон 2
Серия 18
11 сентября 2002
Мучительная игра
A Painful Match
Сезон 2
Серия 19
18 сентября 2002
Фудзивара Сай
Fujiwara no Sai
Сезон 2
Серия 20
25 сентября 2002
Курата 6-й дан
Kurata 6-dan
Сезон 2
Серия 21
2 октября 2002
Хикару против Акира
Hikaru vs Akira
Сезон 2
Серия 22
9 октября 2002
Признание Сая
The Confession of Sai
Сезон 2
Серия 23
16 октября 2002
Взволнованные духи
Excitement (A.K.A. Excited Spirits)
Сезон 2
Серия 24
23 октября 2002
Сай против Тоя Коё
Sai vs. Toya Koyo
Сезон 2
Серия 25
30 октября 2002
Разгадка его тысячелетия
The Thousand Year Answer
Сезон 2
Серия 26
6 ноября 2002
Дай мне сыграть с Саем!
Let Me Play Sai!
Сезон 2
Серия 27
13 ноября 2002
Бесцветный го
One-Color Go
Сезон 2
Серия 28
20 ноября 2002
Тоя Коё уходит!
Toya Koyo Retires!
Сезон 2
Серия 29
27 ноября 2002
Прощай, Хикару
Farewell Hikaru
Сезон 2
Серия 30
4 декабря 2002
График выхода всех сериалов
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667