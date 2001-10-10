Меню
Хикару и го 2001 - 2003 1 сезон
Hikaru no Go
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
10 октября 2001
Год выпуска
2001
Количество серий
30
Продолжительность сезона
12 часов 30 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Хикару и го»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вечный соперник
Eternal Rival
Сезон 1
Серия 1
10 октября 2001
Роковая слабость
Discovered Weakness!!
Сезон 1
Серия 2
17 октября 2001
Акира обнажает клыки
Akira Bears His Fangs
Сезон 1
Серия 3
24 октября 2001
Кага из клуба сёги
Kaga in Shogi Club
Сезон 1
Серия 4
31 октября 2001
Пробуждение
Prediction of an Awakening
Сезон 1
Серия 5
7 ноября 2001
Красивая партия
The Beautiful Match
Сезон 1
Серия 6
14 ноября 2001
Я не буду играть с тобой
I Won't Play Against You
Сезон 1
Серия 7
21 ноября 2001
Заговор под дождём
The Scheme in the Rain
Сезон 1
Серия 8
28 ноября 2001
Ты уже всех достал!
An Irritating Presence
Сезон 1
Серия 9
5 декабря 2001
Третий участник
The Third Member
Сезон 1
Серия 10
12 декабря 2001
Опрометчивый поступок
The Most Inconsiderate Act
Сезон 1
Серия 11
19 декабря 2001
Игрок с третьей доски
You Are the Third Board
Сезон 1
Серия 12
26 декабря 2001
Трудное решение
Each of Their Decision
Сезон 1
Серия 13
9 января 2002
Третья доска
The Third Match
Сезон 1
Серия 14
19 января 2002
Неизвестный из сети
The Player on the Net
Сезон 1
Серия 15
26 января 2002
Кто такой Сай?!
Who is Sai?
Сезон 1
Серия 16
30 января 2002
Знакомая партия
The Match of Revelation
Сезон 1
Серия 17
6 февраля 2002
Акира против Сая
Akira vs. Sai
Сезон 1
Серия 18
13 февраля 2002
Сила Хикару
Hikaru's Strength
Сезон 1
Серия 19
20 февраля 2002
Путь в профессионалы
The Road to Becoming a Pro
Сезон 1
Серия 20
27 февраля 2002
В клубе школы Хадзэ
The Haze Jr. High Go Club
Сезон 1
Серия 21
6 марта 2002
Экзамен для инсэев
The Insei Examination
Сезон 1
Серия 22
13 марта 2002
Комната Юугэн
The Room of Yuugen
Сезон 1
Серия 23
20 марта 2002
Одза против Акиры
Ouza vs. Akira
Сезон 1
Серия 24
27 марта 2002
Великая стена Хикару. Сай обнажает меч
Sai's Sword Unsheathed (1)
Сезон 1
Серия 25
10 апреля 2002
Добро пожаловать в первый класс
The Greatest Wall for Hikaru (2)
Сезон 1
Серия 26
10 апреля 2002
Всё возвращается на место
A Place to Go Back To
Сезон 1
Серия 27
17 апреля 2002
Вакадзисисэн
The Wakajishisen
Сезон 1
Серия 28
24 апреля 2002
Кувабара Хонъимбо
Kuwabara Honinbou
Сезон 1
Серия 29
1 мая 2002
Огата против Хонъимбо
Ogata vs Honinbou
Сезон 1
Серия 30
8 мая 2002
