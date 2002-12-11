Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Простоквашино»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Хикару и го 2001 - 2003, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Хикару и го
Сезоны
Сезон 3
Hikaru no Go
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
11 декабря 2002
Год выпуска
2002
Количество серий
15
Продолжительность сезона
6 часов 15 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Хикару и го»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сай исчез?
Sai is Gone?
Сезон 3
Серия 1
11 декабря 2002
Лучший игрок в Хиросиме
The Top Player in Hiroshima
Сезон 3
Серия 2
18 декабря 2002
Я больше не буду играть
I Won't Play Anymore
Сезон 3
Серия 3
25 декабря 2002
Чашка Кейчоу
Keichou Flowerpots
Сезон 3
Серия 4
8 января 2003
Исуми играет в го
Isumi No Go
Сезон 3
Серия 5
5 января 2003
Встреча, уготованная судьбой
The Fated Encounter
Сезон 3
Серия 6
22 января 2003
Проверка для Исуми
Isumi Tested
Сезон 3
Серия 7
29 января 2003
Пропуски
Forfeits
Сезон 3
Серия 8
5 февраля 2003
Нежданный гость
The Determined Visitor
Сезон 3
Серия 9
12 февраля 2003
Сай был здесь!
Sai Was Here...
Сезон 3
Серия 10
19 февраля 2003
Первая партия после возвращения
The First Comeback Match
Сезон 3
Серия 11
26 февраля 2003
И они начали забег
And So They Began to Run
Сезон 3
Серия 12
5 марта 2003
Синдо против Тоя
Shindou vs Touya
Сезон 3
Серия 13
12 марта 2003
Всегда с тобой
Forever Inside You
Сезон 3
Серия 14
19 марта 2003
Старая добрая улыбка
That Same Old Smile
Сезон 3
Серия 15
26 марта 2003
График выхода всех сериалов
Снигирь, Деревянко, Тарасова или Прытков: кто из этой четверки не доживет до финала триллера «Кто-то должен умереть» (трейлер)
«Крякнуть, плюнуть и склеить скотч»: как 5 слов из «Смешариков» выдали родство Пина и Шкипера из «Мадагаскар»
Самый популярный трейлер 2025 года набрал 181,5 млн просмотров всего за 24 часа: вот какую комедию с нетерпением ждут люди
«Господь ее услышал»: дочь раскрыла предсмертное желание Алентовой - слезы на глазах от слов Меньшовой
«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина
«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7
«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены
Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»
НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты
«Заслуживают памятника»: всего две серии «Смешариков» иностранцы оценили на 9,5 из 10 — увидели глубокий смысл
Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667