Постеры сериала «Хикару и го»

Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли

Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца

Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить

«Я выбираю тебя»: именно этот киногерой вдохновляет 17 из 50 стран на хэллоуинский костюм – зря думаете на «Уэнсдей» или «Игру в кальмара»

«Время пролетает незаметно»: у «Далекого города» появился cерьезный конкурент – дизи только вышел, а уже получил 8.1 на IMDb

Женаты, с детьми: в «Человеке-Пауке 4» Рэйми покажет повзрослевших Паркера с Эмджей – Магуайр и Данст уже на низком старте

«Етить твою богомышь» и другие перлы: угадайте героев «Сватов» по 8 «разрывным» цитатам Ковалевых и Будько

Проскурин обошелся с ней слишком жестоко: Глаголева не стерпела — и застращала всю съемочную группу «Выйти замуж за капитана»

Комичные детективы и капитан в куртке с шипами: в СССР был свой киберпанк, и вышел он за годы до «Призрака в доспехах»

Если бы Уэнсдей работала с Винчестерами: у Netflix есть сериал о ночной охоте на нечисть — у него всего 1 сезон, но зрители требуют все 10